6 月 15 日，医药健康企业赛诺菲旗下的数字化医疗创新平台——极创联盟（Innovation Hub），举行了 “DTx 赋能的未来患者数字化护理时代” 研讨会，并为医疗数字化初创企业设置企业展示日（Demo Day）活动。来自医疗数字化领域的资深从业者及新生代企业代表们在活动上先后分享了他们对前沿医疗科技成果及未来趋势的思考，共同探讨创新如何重塑世界医疗新格局。

赛诺菲创新总监夏文蓉（Marie Chavanon）女士在活动致辞中表示：“科技创新正在重塑世界医疗的未来，赛诺菲作为最早进军数字化创新的跨国医药企业之一，过去十年来不仅在中国努力探寻如何利用数字化赋能基层医疗，更致力于透过旗下的创新中心，发掘中国市场中极具潜力的初创公司，帮助他们打通从创意到产品落地的商业化闭环，孵化医疗数字化创新产业新生态。”





以患者为本，构建数字医疗健康生态

本次研讨会聚焦 “DTx 赋能的未来患者数字化护理时代” 这一主题，来自远毅资本、斯道资本、领伯医汇等长期于数字医疗行业耕耘的投资机构代表及数字医疗企业领军人物，围绕 “数字医疗落地中国的痛点难点”、“如何推进数字医疗与传统医疗相辅相成” 等焦点问题进行深度对话，剖析当下数字医疗发展格局和未来市场潜力，分享投资逻辑，寻找新的产业增长亮点。此次活动是赛诺菲中国 Dream and Go 系列活动之一。

DTx（Digital Therapeutics，数字医疗）是一种利用数字技术来进行疾病预防、诊断、治疗及护理的健康解决方案。赛诺菲也是当前全球 DTx 行业的先行者之一。在中国，医疗数字化被视作推进中国医疗体系改革的重要动力，伴随着老龄化时代的来临，数字医疗更能在患者的康养护理领域大显身手。

同时，中国拥有约 3 亿慢性病患者群体，在后疫情时代，为了满足患者对于诊疗及护理智能化、网络化、数字信息化的需求，以及最大化医疗资源的使用效率，医疗行业正不断将人工智能、大数据、可穿戴设备、虚拟现实等数字技术与医疗技术碰撞交融，以构建现代诊疗及护理领域新格局。

赛诺菲创新中心商业化负责人马静指出，数字疗法在全球方兴未艾，赛诺菲在慢性疾病管理及护理领域深耕百年，未来将继续秉承以患者为本的理念，持续探索创新医疗路径，聚焦患者的个性化需求，共同构建数字医疗健康生态。

创新中心：全力以赴，打造中国医疗数字化新纪元

入华 40 年，赛诺菲始终致力于满足最广大中国人民的健康需求，同时紧抓时代脉搏，汇集全球智慧，鼓励医疗创新，帮助初创企业连结内外部资源，促进医疗健康行业的创新进程。2018 年，赛诺菲创新中心落地中国，这是赛诺菲于新兴市场成立的首个数字化医疗创新平台。

秉承着开放创新，互惠共赢的理念，创新中心也特别在同一天在企业内部开启了 Demo Day 活动，为一众有志于在医疗数字化创新领域大展宏图的初创企业提供展示的平台，并借由赛诺菲的内外资源，对话行业领先思维，加速初创企业的外部拓展，为广大患者开启数字化医疗新时代。

未来，极创联盟（Innovation Hub）将持续拥抱数字化创新的大趋势，秉承开放的精神，推动互惠共赢，构建连接全球医疗创新公司和顶级创投生态的交流桥梁。赛诺菲诚邀更多优秀的初创公司及投资机构携手，用高科技和数字化向患者提供更多精准的医疗解决方案，满足千人千面的需求。