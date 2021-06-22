6 月 22 日，壹沓科技宣布完成 2 亿元 A+轮融资，本轮融资由 IDG 资本、钟鼎资本、红杉中国联合投资，老股东 SIG 继续追加投资，指数资本继续担任独家财务顾问。本轮融资是壹沓科技继 2021 年 2 月 A 轮融资完成仅 4 个月后的又一轮融资。

壹沓科技创始人兼 CEO 卞晓瑜表示，本轮融资资金将用于打造引领全球数智化发展的产品矩阵，并加速完成全球业务扩张，从而提升壹沓科技向全球用户提供差异化数智服务的关键能力。

壹沓科技创立于 2016 年 11 月，聚焦前沿技术在企业数字化与智能化中的应用。经过数年发展，壹沓科技在人力智能、数据智能以及认知智能等相关领域具备独创自研的核心技术且在行业中取得突破性成果。基于全球企业数智化转型的需求已提升至战略高地，众多企业全面转向数字化与智能化结合，从而创造新的增长方式。面对数智化已成为新一代信息技术应用趋势，壹沓科技掌握了独创自研的 RPA、NLP、OCR 等六大核心技术，轻松应对企业数智化转型中遇到的各类复杂的业务流程数字化需求；同时，壹沓科技依托核心技术构建了具备核心竞争优势的三大产品线，分别为人力智能产品、数据智能产品以及认知智能产品，通过三大产品线赋能企业及个人面向未来的数字及智能化应用，进而协同全球用户构建面向未来的数字智能企业。

壹沓科技自主研发的人力智能产品 Cube Robot 解决了企业人力重复劳作，信息数据孤岛的问题。面向大型企业，壹沓科技根据需求提供定制化业务流程智能化解决方案，依托 ADID 体系提供端到端的交付，帮助企业提升综合运营效率和业务合规性。对于中小企业，Cube Robot 基于岗位或场景提供标准化数字机器人，打通各类业务系统，构建行业化数字机器人工厂，帮助企业快速灵活的响应业务需求，降本增效并实现精细化运营管理。壹沓科技还根据个人用户需求定制数字伙伴产品。

另外，壹沓科技可实现海量数据文本处理的数据智能产品 Cube Data，依托互联网数据挖掘及智能认知平台，提供赋能互联网大数据品牌管理解决方案，帮助企业实现运营增效、决策优化和市场洞察分析，从而为企业创新发现绝佳的业务增长点。

除此之外，壹沓科技针对流程智能化推出认知智能产品 Cube Cognition，依托图像文字识别 OCR、自然语言处理 NLP、知识图谱 KG 等技术，面向行业以及应用场景提供智能化的文档解析、文档审查、文档生成功能，并实现机器自助学习和准确度自动迭代提升。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。