近日，骊住集团旗下百年卫浴品牌美标推出两大智能新品宜乐（e-Lite）智能一体化座厕和宜韵（Smart-Air）智能电子便盖，希望借助品牌全新理念 “智适科技”，重新定于科技与人的关系，将美标的前沿科技、优质产品与人性化设计相结合，为消费者打造更为舒适、简洁的家居生活方式。

宜乐（e-Lite）智能一体化座厕集精巧外观、人性化设计与强大的实用功能于一体，满足时下消费者对于智能座厕的全部需求。从美学维度来说，宜乐智能一体化座厕盖板纤薄、机身小巧，椭圆形柔和外形与全裙设计塑造了流畅而时尚的线条，扩大更多卫浴空间的同时成为整体设计中的点睛之笔。从功能实用性与舒适性来说，该座厕搭载卓越的体感自适应和活水即热技术，即开即用、精准控温，提供多种清洗模式与座温、风温、水温的选择，全面提升消费者的家居卫浴体验。同时，宜乐智能一体化座厕兼具功能齐全、清晰简洁的遥控面板和便于操作的 “一键智洗”，充分考虑到各类使用人群的需求。

宜韵（Smart-Air）智能电子盖板则是 “薄而不简” 的代表之作——这款型薄盖板最厚处仅为 98mm，和市场普通盖板相比减少了 30% 厚度，以纤薄设计与极具时尚感的流畅线条，完美适配各类座厕。在使用中，宜韵智能电子盖板采用人体工学设计，通过变频即热、活水恒温等科技，使舒适的使用体验一步到位。一键清洗与烘干功能的组合，可以方便包括年长者与年幼者在内的各年龄段人群使用，更有八重保护全方位保障使用安全、延长产品寿命，以及冷热按摩和多重清洗功能助力智能家居的实现，帮助轻松升级舒适、洁净、安全的如厕体验。

面对疫情新常态下公众对于卫生健康的需求，美标以其独有的 “卫净界” 系统赋予座厕产品更高的洁净标准。“卫净界” 系统集乐享净、双冲净、水瓷超净技术和无圈孔设计于一体，轻松解决座厕 “抗菌，抗污及冲水” 三大难题，打造全方位健康洁净的座厕环境。宜乐智能一体化座厕采用双冲净技术和无圈孔设计，搭配抗菌釉面与自洁可拆卸喷嘴，大幅减少细菌滋生、交叉感染的可能性；而宜韵智能电子盖板则采用符合 SIAA 权威认证的银离子抑菌座圈，可抑制 99% 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，并通过可拆卸式抑菌喷嘴，使用前后可智能自洁，为用户的健康保驾护航。

基于对不同类型消费者的需求洞察，美标为老年康养、备孕新生、舒适升级以及租房一族这四大人群设置了不同的产品选择，为他们量身定制卫浴解决方案。针对都市一族，美标推出高性价比产品组合，助力追求品质生活的年轻租房一族升级卫浴空间；面对有着备孕新生需求及追求舒适升级的家庭，美标则以智能座厕和整体套间产品，帮助广大家庭解决卫浴空间的长期痛点；随着老年康养的需求不断增加，免触座厕和坐式淋浴器等细节设计，贴心满足了老年用户的需求，为其打造更为安全、舒适的卫浴环境。