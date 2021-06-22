百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称 “百奥赛图”）今天宣布完成数千万美元新一轮融资。本轮融资由清池资本（Lake Bleu Capital），CPE 源峰，Octagon Capital 和奥博资本（OrbiMed）共同完成。

百奥赛图成立于 2009 年，是一家涵盖抗体药物靶点验证、抗体药物发现、体内药效评价、药物临床开发等新药研发全链条的国际性生物技术公司。

百奥赛图以自主研发并拥有独立知识产权的全人抗体 RenMab、RenLite 等小鼠平台为依托，通过整合高效的小鼠靶点基因敲除技术、高通量单 B 细胞抗体发现技术、以及快速的动物体内药效评价平台，打造独特的创新靶点抗体大规模研发计划，即 “千鼠万抗” 计划。

依托 “千鼠万抗” 计划，该公司致力于在未来几年完成对 1000 多个潜在抗体药物靶点进行规模化、高效率的抗体发现和体内药效筛选，聚焦于发现具有 First-in-class 及 Best-in-class 潜力的药物靶点及先导抗体分子，实现中国生物医药企业的源头创新。通过输出经过动物体内药效验证的先导抗体分子，与海内外创新药物研发企业建立深度合作研发关系。2020 年开始至今，百奥赛图已与十几家药物研发企业达成合作开发，未来致力于成为全球新药发源地。

百奥赛图创始人沈月雷博士表示：

“本轮融资从启动到完成的两个月期间，公司得到顶级生物医疗基金和长线投资机构的广泛关注和认可。非常欢迎声誉卓越的新股东们加入百奥赛图大家庭。 注重底层技术研发与创新是我们赖以发展的基石。经过十余年的大规模研发投入，我们在超大片段基因编辑技术、全人抗体基因小鼠开发技术、双特异性抗体开发技术等领域都取得了较好的成绩。这些底层技术的突破为公司 “千鼠万抗” 计划的实施奠定了坚实的技术基础，使公司有能力在单抗、双特异性抗体、双抗-ADC 以及纳米抗体等领域不断探索，致力于成为全球最具创新性的生物医药公司之一。 百奥赛图及全资子公司祐和医药自主开发的抗体药物分子 YH003（CD40）和 YH001（CTLA-4），在澳大利亚开展的与君实生物 PD-1 抗体联用的 I 期临床实验中，均展现出优异安全性和良好的药物疗效。临床前动物体内实验数据在临床阶段得到了很好的验证，充分证明了以动物体内药效数据作为药物临床前筛选 “金标准” 这一百奥赛图特色的药物研发方法的高度可靠性。我们有信心 YH003 和 YH001 在全球 II 期临床实验中取得优异成绩。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。