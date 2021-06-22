6 月 18 日，中国汽车工业协会在上海召开的 “中国汽车论坛” 上向全行业发布汽车大数据区块链平台（Vehicle Data Blockchain Platform。简称 “VDBP”）。VDBP 是一个实现企业间汽车数据交互与综合应用的平台，企业能通过它建立起数据交互的信任，并完成数据及算法模型的交易。

VDBP 以区块链技术为底层架构，在各企业数据中心建立节点，建立了各企业数据中心间的协同机制，将企业脱敏数据的标签和哈希上链，保证了数据资产的确权、可追溯、可用性和不可被篡改，并利用智能合约技术实现了数据的线上交易、线下交割，确保了数据的安全。

中国汽车工业协会称，VDBP 将作为构建行业数据中台的基础设施，有效支撑我国智能网联汽车企业的数字化转型工作，推动构建数据交互、数据存证、数据挖掘等多场景应用为一体的汽车产业数据生态。

目前，该平台已完成一期开发与建设，部分企业已经接入了 VDBP 并开始进行数据交互。同时，中汽协也已经开始依托 VDBP 免费为会员企业提供数据可信存证服务。

后续，中汽协将进一步拓展 VDBP 的数据节点，通过 VDBP 实现汽车产业数据链的整合并推动我国智能网联汽车产业的发展。