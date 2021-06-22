全新的 HarmonyOS 2 已经亮相，随之而来的必将是围绕这个系统，打造一个完整的生态链。华为也喊出了携手伙伴共赢万物互联时代，一起创造无限可能的口号。自 5 月 18 日品牌升级以来，不到一个月时间，HarmonyOS Connect 伙伴数量已经新增超过 350 家，当前已有超过 1000 家硬件合作伙伴加入到 HarmonyOS Connect 大家庭中，且数量还在不断增长中。这次，华为携手合作伙伴一起构建智能硬件生态产品朋友圈，向行业和用户表明，基于 HarmonyOS Connect 的万物互联时代正在到来。

华为打造了一个完整的生态体系，面向生态伙伴硬件产品实现统一品牌、统一体验、统一方案、统一平台。针对加入 HarmonyOS Connect 的广大硬件厂商，华为提供了全方位的赋能举措，帮助他们做好产品、卖好产品、运营好产品，实现商业成功。

在厦门的 HarmonyOS Connect 伙伴峰会展会上，华为展出了多款来自美的、苏泊尔、九阳、方太、汉印、舒华等众多厂商与华为合作打造的鸿蒙生态新品，覆盖智能家居、智慧办公、运动健康、教育关怀等全场景多品类。

先来看下运动健康场景。舒华跑步机能够与手机、智能手表、手环、跑步精灵、智能音箱等设备组成运动健康超级终端。运动中，智能手表、手环、跑步精灵等设备实时监测并记录心率等运动数据，运动后给出运动分析报告及个性化改进意见，成为你的 “私人教练”。

在智慧办公领域，我们可以看到科大讯飞录音笔、汉印打印机等设备能够与手机以及其他 HarmonyOS Connect 设备一起构成智慧办公超级终端，只需轻轻一碰，科大讯飞录音笔就能实时转写、同步翻译会议录音，汉印打印机就能极简配网，一键打印，共同化身你的 “办公助手”。

在智能家居领域，HarmonyOS Connect 则渗透到家用电器的多个维度。你可以通过手机碰一碰连接多种设备，包括美的蒸烤料理炉、苏泊尔主厨料理机、方太智能蒸箱就可以调用万能卡片，选择菜谱一键烹饪、九阳豆浆机根据健康数据推荐饮品、美的冰箱根据食材新鲜度智能变温，未来随着智能家电的逐步增多，这些设备都将能够与手机、智能手表等设备进行打通，根据家居环境、健康数据、起居习惯等进行智能推荐菜谱等操作，呵护家人健康，让家居设备变成你的 “贴心管家”。

在芯片模组解决方案等底层方面，华为直接做了一个前置的模块输出，更方便合作用户选用。其中包括智慧联接 Wi-Fi IoT 系列开发套件、感知计算 AI 系列开发套件。这些套件包括了照明板、NFC 板、可燃气体感应板、智能中控主机，智能物联网模组，芯片自然包括了华为的海思系列。

这些 HarmonyOS Connect 硬件产品可以在系统层面融为一体，成为超级终端的一部分，通过极简配网、万能卡片、极简交互、硬件互助等能力，轻松唤醒设备智能，有效解决了设备智能特性使用率低等难题，实现快速、低成本连接设备，给消费者带来简捷，流畅，连续，安全可靠的全场景交互体验。

更引发人们无限遐想的是，随着各行各业越来越多的合作伙伴加入 HarmonyOS Connect，整个生态的能力与体验将会呈几何级数爆发。从客厅到厨房，从住房到行车，从休闲娱乐到日常工作，人们生活中的方方面面都将有 HarmonyOS Connect 智能设备的身影，背后则是全产业链强大的企业和品牌阵营共同为消费者打造的全场景智慧生态圈。

“物联网的飞速发展将带来下一个产业变革的历史性机遇，华为欢迎所有业界合作伙伴、厂商和开发者，一起共建鸿蒙生态，拥抱万物互联的新时代。” 华为消费者业务 CEO 余承东在 HarmonyOS 2 发布会上如是说。相信在 HarmonyOS Connect 所有合作伙伴的共同努力下，万物互联时代将很快走进现实，消费者也将切实感受到 HarmonyOS Connect 智能设备所带来的无缝和谐的便利生活。