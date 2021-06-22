猎聘十周年之际，猎聘发布了《中国人力资本生态十年变迁白皮书（2011-2021）》，展示了平台对于十年来的人力资本生态发展趋势的洞察。白皮书涵盖十年间影响人力资本变革的技术及政策因素分析、热门领域机会与吸引力分析、人力资源领域变迁分析、求职者的转变分析、猎头行业的演变分析、未来十年人力资本趋势展望等六部分。

从 2011 年到 2021 年，伴随着移动互联网时代的开启，中国人力资源行业进入了新时代，深刻影响着人力资本的发展。在这十年间，人才市场从无序迈向有序、从单一迈向多元，招聘从传统模式迈向科技赋能，国家的 “双创” 政策和各地的招才引智政策进一步激发了人才的活力。回顾过去十年关键时间节点，人力资本在技术、政策等多重因素的加持下释放出更大的势能。

一、2011年——移动互联网崛起：招聘社交化

2011 年是中国移动互联网元年，电信运营商加大对移动互联网的投入，各种终端厂商、服务提供商和内容提供商积极加入移动互联网领域，大量具有移动互联网特点的创新应用不断涌现。根据 2013 年中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 31 次《中国互联网络发展状况统计报告》，2012 年我国手机网民数量为 4.2 亿，年增长率达 18.1%，远超网民整体增幅。此外，网民中使用手机上网的比例也继续提升，由 69.3% 上升至 74.5%，其第一大上网终端的地位更加稳固。

伴随移动互联网快速发展，招聘逐渐趋向移动化、社交化。微博的快速发展、微信的上线，彻底将原有的人与信息的连接变成人与人的连接。这一时期，猎聘将猎头顾问作为个体引入到招聘求职生态中，将传统的企业与个人之间的信息发布模式，改为人与人直接沟通的互动模式。

二、2013年——大数据时代到来：招聘数据化

随着互联网、移动互联网对各领域的深入渗透，从政府到企业、从群体到个人的数据积累与日俱增。2013 年，大数据基础技术趋于成熟，我国迎来大数据元年，大数据技术加速向商业、科技、医疗、政府等各个领域渗透。2015 年 8 月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，对大数据发展工作进行了系统部署，其核心关键词为两点：大数据是国家 “基础性战略资源”，政府公共数据要 “互联共享”。

以猎聘为代表的互联网招聘科技公司积极拥抱大数据技术，利用大数据进行招聘市场趋势预测、用户画像分析，并推动用户行为分析从宏观群体走向微观个体，实现对企业用人偏好、HR 及求职者行为数据的动态积累和分析，有效加深了招聘方对市场趋势和用户的了解，为其进行招聘及业务决策提供了强有力的依据。通过互联网招聘行业对大数据的积累和优化，为日后人工智能招聘的发展创造了必不可少的先决条件。

三、2014-2015年——第四次创业潮：双创时代

2014 年，李克强总理在夏季达沃斯论坛上的讲话提出，要在 960 万平方公里土地上掀起 “大众创业”“草根创业” 的新浪潮，形成 “万众创新”“人人创新” 的新势态，我国掀起了第四次创业潮。海归创业、精英离职创业、返乡农民创业、互联网创业、大学生创业等共存发展，涌现了一大批新生企业，为拉动就业、推动招聘行业发展提供了强劲动力。

2015 年 7 月，根据北京市工商局的统计，在实施先照后证改革后，企业办理营业执照平均时间成本缩短 10 天，每月新增 1.6 万户企业，平均每 160 秒就有一家企业诞生。

大量创业者发挥了创业带动就业的效应，为招聘行业进一步发展创造了良好基础；另一方面，各种基于移动互联网的创新产品涌入招聘行业，打破了原有的竞争格局，市场进入百家争鸣的发展时期。

四、2016年——人工智能元年：AI招聘时代开启

在科技的推动下，计算机算力取得重大突破，有了大数据作为基石，人工智能从实验室走向落地应用，大数据、人工智能等新兴技术成为招聘领域发展的基础性选择。尤其在 2016 年人工智能元年到来后，智能人岗匹配、智能简历筛选、智能人才测评、智能面试等技术得到更广泛的应用。

2016 年 6 月至 2017 年 7 月，联合利华使用人工智能技术招聘员工，招聘专员花在审查申请上的时间减少了 75%。2017 年，猎聘举办了招聘史上的首次 “人机大战”。此次比赛中，人工智能机器人仅用时 0.0152 秒就完成了简历筛选，人类选手平均用时 16 分 11 秒，人工智能机器人筛选简历的速度是人类选手的 63882 倍。

人工智能招聘时代的来临，意味着人岗匹配更加精准，人机交互更加深入，招聘与求职的体验更加高效、便捷。

五、2017年——“城市抢人大战”：人才是竞争的核心

2017 年武汉提出 “百万大学生留汉”，打响了 “城市抢人大战” 的第一枪，很快在全国范围内掀起了 “抢人大战”。各地政府先后出台各种优惠的落户、创业、就业等条件吸引优秀人才加入，在抢人大战中不遗余力。自 2017 年开始，全国众多一二三四线城市都纷纷加入了 “抢人大战” 的阵营，为了抢到优秀人才使尽全身解数。深圳、西安、成都、武汉等 城市新落户人数暴增。着人口红利向人才红利的转变，随着疫情的缓解，抢人大战还将持续，其背后是各地对人才的争夺。人才是区域与企业发展核心竞争力已成为全社会共识。

六、2019年——5G商用元年：以 “视频招聘” 为代表的招聘体验革命

2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。5G 具有高速率、低时延、广连接的特性，可以让数据 “无缓冲” 地成为社会生产力的主动能。在招聘行业，自 5G 技术面世以来，视频招聘、视频面试、视频简历等以视频为载体的产品层出不穷，为用户提供了更多元化的求职、招聘渠道和自我展示方式。未来，5G 技术的应用将进一步催生视频、数据产品的繁荣，5G 与招聘也将结合产生新的产品，为企业和求职者提供 “体验的革命”。

七、2020年——企业加速数字化转型：更灵活更敏捷

2020 年，新冠疫情让企业意识到组织的脆弱性、数字化转型的紧迫性，倒逼企业加快数字化转型步伐。根据猎聘此前发布的《2020 年度热门领域就业洞察报告》，32.04% 的被调研企业表示已经成为数字化企业，47.60% 的企业表示正在向数字化企业转型，这表明企业以积极的态度拥抱数字化转型。

从企业数字化转型落实较好的方面看，人力资源是企业数字化转型的先发领域。2020 年，55.56% 的被调研企业增加了远程办公培训，58.59% 的企业增加了业务线上转型培训；采用远程办公方式的企业得票率高达 89.37%。

然而，目前绝大多数企业在数字化转型方面还存在诸多不足，只停留在简单的线上化阶段，这需要企业在实践中更深层次地拥抱数字化，深度理解业务逻辑，实现真正的数字化转型。

招聘是社会需求的产物，也是时代进步的产物，其发展也保持着与时俱进的特点，深受技术因素和政策因素影响，反过来也影响着社会发展、企业发展与人才发展。未来，这个领域的发展必将更加备受关注，它将以其独有的方式推动企业进化和人才升级，推动社会的高速发展。