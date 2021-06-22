轻型游戏是新手玩家最易接触到的门类，凭借着自己的易上手、便于操作、填充碎片时间等特点让玩家养成游戏习惯，街机类游戏正是通过线条简单，满足解压需求和填充碎片时间的工具需求快速获客。但随着同质化玩法的增加，更多新游戏通过美术、玩法与用户群体等方面的开拓成为爆款。因此触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院针对头部街机游戏进行研究，展示近段时间街机游戏的玩法、增长、与变现等情况。

最近增长较快的街机类游戏前 10 中，大量以球类躲避、撞击类等玩法的 3D 游戏快速获客，这类游戏开发成本低，用户付费意愿弱，但是通关方式单一，上手快，失败之后迅速开启下局，易成瘾。而 3d 美术和重力引擎则会让效果更为真实，目前增长较快的玩法中跑酷占比较高，因为跑酷可以无限延长用户的游戏关卡时长，增强体验感，且跑酷类可以增加躲避、射击、换装、吞噬等多元玩法，延展游戏效果。这几类玩法都以占据碎片时间，减压为用户需求，快速让用户得到满足感。

在出现的新锐玩法中，换装、吞噬类和迷宫类等都成为了亮点。在用户需求和习惯相对固定的情况下，基础玩法上的微创新也是下一个爆款最可能拥有的特点。换装类玩法有较大的女性受众群体，与跑酷的结合下让游戏性更强，成瘾性也较大，传统跑酷类与这类元素的结合易开拓新用户。未来可能会有女性占比更大的经营类，美妆类，三消类玩法进一步融合。迷宫是跑酷用户需求的另一种延伸，此外探路感更强，游戏性更强，且可以加入更多玩法。音游仍然有用户适用场景较少，垂直用户局限的问题，但未来或许在更多载体上会有音游的空间。小球类弹射的玩法元素给用户最快和重复性，让用户最快达到完成目标的效果。

目前跑酷类游戏是街机类游戏中绝对的霸主，在头部游戏中接近 40%，拥有传统竞速受众，并且由于其延展性，易与热门的射击元素等其他玩法元素结合，目前待爆游戏都在探索新玩法及用户群体。之前街机类玩法男性玩家占主导地位，但随着、装扮、经营等玩法元素的加入盛行，以及手游对女性用户的友好度，看不见的女性用户将逐渐浮出水面。沙盒类游戏自从我的世界吸引到大多数深度 Z 世代玩家之后有一批玩法相近的游戏出现，但这类游戏对用户占据时间较大，且开发成本较高。此外，僵尸、消除类玩法仍保持稳定受众群体。

由于跑酷和弹射玩法基本上占据了大部分街机类游戏的操作，这两类玩法都有操作简单、上手较快、流行过的传统端游，因此可以快速获得大批用户。但对于弹射和跑酷两种玩法，从国家的偏好上没有太明显的差异，但是新兴市场更倾向于色彩鲜艳的，游戏性和快感更容易得到满足的游戏。发达市场有更多成熟的用户群体，在深度新玩法上有更多探索的空间，总体而言更倾向选择创新玩法的游戏。

而东南亚与印度用户作为新手玩家较多的用户群体，对移动设备依赖度较强。因此对于玩法单一的街机游戏也有很高的接受度，粘性较强。由于大部分街机游戏无明显国别文化差异，因此无需过度本土化用户可以快速上手，这对出海开发者而言较为有利。另外街机类游戏原本就与日本的游戏机文化密不可分，因此在日韩地区获得更大的发展空间，同时一些跑酷类游戏较深度的玩法中，他们有更多固定的受众群体。

从头部游戏来看，沙盒游戏 Minecraft（我的世界）在除了非洲地区的各地区排名都较高，平均排名 3.6，属于绝对的头部应用，这类游戏在欧美地区取得较好的成绩，也由于其深度创新玩法。

而地铁跑酷则作为跑酷类的经典应用，凭借上手感和游戏关卡设计一直处于街机类的头部，平均排名 1.9。

从生命周期来看，街机类游戏的生命周期比想象中更长，头部游戏中， 80% 能在前 500 榜单中保持三个月，85% 能在前 500 榜单中保持半年，头部游戏有其固定受众，并且转移成本较高，用户熟悉新的玩法仍然需要较多时间。虽然相比于中重度游戏用户留存时间较短，但玩法有较大的活力，总能吸引新用户加入，并通过多元化关卡保持用户的积极性。

一个有趣的发现是，头部游戏的标题与图标以直白游戏行为作为表现方式，尤其在 3d 类跑酷游戏，为了简洁直观，大部分游戏元素都选择球形或砖型作为玩法方式，主要会选择冲击力较大的有攻击意味的词，用来吸引较年轻的男性用户群体，并且降低文化壁垒。

从颜色上看，图标背景大多为蓝，绿，白等冷色调，相对而且审美简洁，偏重男性化，目前一些快速增长的应用则另辟蹊径，选择挖掘部分女性新手玩家的市场，在图标颜色和名称上加入偏好女性的元素。如 princess cook 等关键字，通过换装、经营、收集等玩法挖掘蓝海受众，并且已经取得了不错的成果。

大部分街机类游戏玩法简单，用户非深度玩家，付费意愿较低，因此不少街机类游戏都开拓了激励视频变现途径，而且用户对这类激励视频的接受度相对也更高，因为他们主动付费的意愿较差，从头部游戏的变现渠道也可以看出，头部游戏中 60% 的街机游戏主要采用这种变现形式，部分中度休闲游戏将两者结合，以此改善游戏的变现能力，付费要求的下降也会让更多非游戏玩家转换为游戏玩家。但这类广告也有可能损害用户的游戏体验，造成游戏生命周期的缩短。

结论

街机类游戏玩法简单易理解，上手快，用户以解压放松作为玩法的核心，与其他分类的超休闲游戏一致，目前开发者主要从跑酷类，3D 游戏类中的创新型玩法、蓝海用户探索。

目前跑酷类游戏主要的亮点在于挖掘新玩法与用户新蓝海，由于街机类玩法的主要用户为青年男性，因此目前对年轻女性市场的挖掘成为赛道上的新亮点，女性相关的换装、经营、收集等玩法有上升的态势。

街机类头部游戏的生命周期比预期要长，主要由于不少头部应用加入了深度沉浸玩法，延长了用户的粘性及停留时长，并且头部应用通过矩阵应用导流获得更多用户。

目前不少游戏的已经探索了用激励视频广告变现的新兴模式，这类模式主要针对街机游戏用户付费意愿不高变现困难的情况，让游戏的更多创新型玩法出现。

注：基于统计公平性，榜单统计中将不包含触宝旗下产品，本次统计的游戏分类界定以 google play 的分类为准。