据外媒报道，本周一，印度金融科技公司 Progcap 宣布已在 B 轮融资中筹集了 2500 万美元，领投者为老虎基金以及再度参与投资的红杉资本（印度）。Progcap 表示，计划将这笔新资金用于提升服务和创新产品，并扩大团队规模及市场影响力。

Progcap 是一家专注于为中小微企业提供免抵押运营资金的在线借贷平台。该公司正致力于搭建一个全数字化平台，帮助解决中小微企业的资金运转问题，以度过后疫情时代的挑战。

Progcap 声称它已将业务覆盖到 50 家企业旗下的 30 万零售商，并在其平台上发放了超过 150 亿卢比的贷款。目前，Progcap 借贷对象主要是印度城市周边地区的零售店铺。

近年来，Progcap 融资数量非常可观。2019 年 4 月，Progcap 融资获 100 万美元（在当时约 720 万卢比），由 GrowX Ventures 领投。同年 7 月，红杉资本（印度）在其 A 轮融资中领投了 500 万美元（在当时约 3.64 亿卢比）。今年 2 月，Progcap 在由 Stride Ventures 领投的债务融资中筹集了约 137 万美元（1 亿卢比）。

值得一提的是，老虎基金近年来对印度创投领域表现出高度的关注。自今年 1 月以来，它已主导或参与了总价值为 27.7 亿美元的交易，其中 12.3 亿美元的投资促成了印度新独角兽的诞生。据外媒报道，目前老虎基金 2021 年的投资约 20 起，总金额相当于 2020 一整年的投资量。

编译：Ceci