全球 B2B 音乐授权市场 Songtradr 宣布完成 5000 万美元 D 轮融资并获得超额认购，使公司迄今为止的总融资超过 1 亿美元，估值超过 3 亿美元。

“随着我们继续开发以技术为支持的 B2B 音乐生态系统并整合新收购的业务，Songtradr 正在加速发展。能够吸引这样一个蓝筹投资者群体参与此轮融资进一步支持了我们在这个快速发展的数字世界中对未来音乐行业的愿景，为未来奠定了坚实的基础，”Songtradr 首席执行官 Paul Wiltshire 表示。“2020 年，Songtradr 的年收入同比增长超过 100%，我们有望在 2021 年再次实现这一增幅。”

参与此轮融资的投资者包括澳大利亚机构投资者 Regal、Aware Super、Perennial、Argo 和 Greencape，以及 Wisetech Global（ASX：WTC）创始人/首席执行官 Richard White 的后续投资。该公司上一轮（即 C 轮）3000 万美元融资于 2020 年 8 月完成。

“我看到 Songtradr 在过去 3 年中迅速发展。在此期间，Paul 和他的团队在实现他们的愿景方面没有错过任何机会，这以任何标准衡量都令人赞叹，”Wisetech Global 创始人兼首席执行官 Richard White 表示， “通过一项可进一步增强长期增长潜力的极具影响力的并购战略，Songtradr 扩大了其强劲的有机增长和雄心勃勃的产品路线图。我相信，该公司目前拥有加速实施其变革音乐产业计划所需的规模、全球影响力和人才。”

自完成 C 轮融资以来，Songtradr 执行了一项并购战略，在创意和科技型音乐公司的支持下，通过全球创意音乐机构 MassiveMusic 以及 Cuesongs、Song Zu、Pretzel 和 Tunefind 来加强其生态系统。

Songtradr 是一家全球性公司，总部位于洛杉矶，在欧洲和亚太地区设有办事处，专门向迪士尼、Netflix、苹果、可口可乐、亚马逊和谷歌等多家蓝筹客户分销和授权音乐。该公司的生态系统将其 60 万多艺术家、词曲作者和音乐版权所有者连接到一个由各种音乐买家组成的 B2B 市场，如品牌、广告代理机构、流媒体平台、SVOD 网络、电影、电视、游戏公司和网络红人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。