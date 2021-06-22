6 月 22 日，斗象科技宣布完成 2 亿元 D1 轮融资，本轮融资由智慧互联产业基金领投，钟鼎资本等老股东跟投。其中，智慧互联产业基金是由中国电信集团投资有限公司、中国互联网投资基金管理公司和前海方舟资产管理有限公司等联合发起的产业基金。

本轮融资后，斗象科技计划将进一步加速重点产业布局，加大在智能制造、物联网、5G 安全方面的研发投入，拓展和覆盖更多元的安全数据智能应用场景，为企业构建面向数字化时代的安全运营体系。

斗象科技成立于 2014 年，旗下业务品牌包括网络安全行业门户 “FreeBuf”，安全运营服务与漏洞众测平台 “漏洞盒子”，以及安全数据智能产品线 “斗象智能安全”。自成立以来，斗象科技的业务范围从金融、互联网行业扩展至运营商、智能制造、政府、医疗、零售、物流等众多行业。

自 2020 年起，斗象智能安全产品线陆续发布了 PRS 安全数据分析系列产品和 VMS 漏洞运营管理系列产品，形成了从网络全流量元数据采集、安全分析框架、数据分析工具、安全模型生产到安全数据运营的全栈式安全数据分析产品矩阵，为企业构建了标准化、低门槛的安全数据智能基础设施。

同时，斗象科技利用漏洞盒子-漏洞情报、企业 SRC、VMS 漏洞运营管理平台、DX-Phishing 钓鱼邮件安全系统等安全运营类产品，为企业建立面向攻防实战、面向漏洞全链路收敛的整体解决方案，打通连接从互联网安全情报、白帽社群生态到企业内部安全管理协作的一站式安全运营中台。

斗象科技创始人兼 CEO 谢忱表示，斗象将通过树立新一代安全运营理念，探索安全数据价值，帮助企业实现智能化、场景化、服务化的网络安全价值升级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。