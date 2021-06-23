6 月 23 日，在蚂蚁链开发者大会上，区块链高速通信网络 BTN （Blockchain Transmission Network）正式发布。这是一个面向全球可信数字网络建设的通信技术方案，是蚂蚁链在创新技术上的又一重要进展。

BTN 是数字世界的 “高速公路”，它通过智能路由算法、高效传输协议、传输优化算法、虚拟专线保障等技术，在全球多个城市间架起了高速通信网络，提升区块链网络的稳定性、连通性和实时性，通过在传输层和应用层两侧加密，保障数据在传输链路上安全不泄露，为可信数字时代的大规模互联互通打下基础。

过去，通信网络的快速发展解决了信息交互和传输的效率问题，拉近了人与人的距离。但是由于缺乏可靠的信任机制，传统的通信手段无法完全保证信息的真实性和完整性，信息在传输过程中被破坏和篡改的事情时有发生，可信价值网络的建设并没有实现。

蚂蚁集团智能科技事业群区块链平台技术总监闫莺表示：“从信息互联网到价值互联网，多方之间的可信链接尤为重要。” 区块链作为一种信任技术，可以为数据提供可信的流转通道，解决产业协作的信任难题。但是正如信息互联网的发展诉求一致，价值互联网时代同样需要一个支撑规模化、全球化的通信基础设施。

BTN 把实时通信技术落到区块链场景，让信息的可信流转更快、更安全、更稳定。据介绍，BTN 可以将区块链网络的吞吐量提升 186%，带宽成本降低 80%，时延降低 40%。此外，在这条 “高速公路” 上，还配有智能导航系统，自动推荐最优通信路线。

闫莺进一步说道，BTN 是全新的通信解决方案，将更好地发挥区块链的特性，进一步促进产业协作，推动大规模产业协作早日到来。

据了解，BTN 已经在上海、张家口、香港、法兰克福、新加坡等城市设立 “高速路口”，这意味着中国、西欧和东南亚的区块链平台可以选择就近接入，共享 BTN 带来的高速通信网络服务。

作为蚂蚁集团代表性的科技品牌，蚂蚁链致力于通过融合技术链接产业，帮助解决实际问题。目前，蚂蚁链专利质量全球第一，在区块链、隐私计算、智能风控、AIoT 等技术上处在全球领先水平。

蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示：“蚂蚁链持续要做的是不断构建全面立体化的信任基础设施。BTN 是开放的、中立的，欢迎更多的合作伙伴加入，共建高效、可信的价值互联网。”