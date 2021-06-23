“蚂蚁链始于区块链，但其业务模式实则是链接产业、链接技术、链接生态。” 6 月 23 日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞将 “蚂蚁链” 的 “链” 字做了阐释，这一蚂蚁旗下科技业务此前被认为只是聚焦 “区块链”。

他是在蚂蚁链首届开发者大会演讲中作出上述表述的。

去年 7 月正式升级为 “蚂蚁链” 后，这是蒋国飞首次拆解业务品牌名称——“蚂蚁链的 ‘链’ 字，尽管始于区块链，今天更大的内涵是 ‘链接’。你看蚂蚁链的 logo，就是一只小蚂蚁在孜孜不倦的修路，链接产业，链接信任。”

既然是链接，必然需要更多的生态伙伴，在同一场合，蒋国飞向开发者和合作伙伴发出 “邀请”，他宣布了三项旨在打造开放融合生态的开发者扶持政策——

通过开放技术平台，让广大开发者低成本的开发区块链应用，共同推进产业协作数字化的进程；

通过开放业务生态，令开发者及合作伙伴可以快速链接到版权链、Trusple等产业联盟链，享受蚂蚁链在构建的生态连接和基础设施；

同时，推动人才培养和认证体系，通过标准、培训和认证推动产业人才的规模化发展。

蒋国飞透露，蚂蚁链携手伙伴在十几个行业共建了百余项目，在合作中共创了 30 多个创新行业应用和解决方案。

“我们相信产业协作数字化的大幕现在才刚刚开启，未来将会有更多的路被打通，更多的信任能够建立，创造更加繁荣的产业生态，我们希望跟开发者一起共建产业服务生态，为更多实体产业创造价值。” 蒋国飞说。

数字化浪潮正在席卷各行各业。近几年，借助于云计算、大数据的广泛应用，企业正在加速完成自身的数字化。

“我们认为，下一个数字浪潮将从企业自身的数字化，走向产业协作的数字化。先是从点到线，从单个企业到跨机构产业价值链的协作关系，然后从线到网，构建数字化的产业协作网络。” 蒋国飞表示。

在这个会上，蚂蚁链正式发布了区块链高速通信网络（BTN）。这是一个面向全球可信数字网络建设的通信技术方案，犹如数字世界的 “高速公路”，是蚂蚁链在创新技术上的又一重要进展。

蒋国飞认为，底层技术突破是产业规模化的基础，而 BTN 通过技术提升了区块链网络的稳定性、连通性和实时性，为产业协作下广泛复杂的互联互通打下了数字化基础，相当于有了 “路”。有了路之后，产业协作数字化，还要构建信任机制。

过去 4 年中，蚂蚁链解决了 50 多个产业场景中的信任难题，包括农产品溯源、土地经营权流转、版权保护及商业化等，在构建局部产业协作网络方面已具雏形。而两周前，蚂蚁链更是成为了 2020 欧洲杯全球合作伙伴，探索应用区块链等融合技术助力体育产业数字化发展。

而在技术方面，蚂蚁链从创立伊始就确定了技术融合路线，运用区块链、隐私计算、IOT、大数据、人工智能等技术来构建独特的技术体系。

“我们希望与广大开发者和生态伙伴一起，共建开放的生态，共享产业协作数字化的时代红利。” 蒋国飞说。