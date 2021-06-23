根据 Canalys 公布的最新数据，2021 年第一季度中国市场的云基础设施服务支出猛增 55%，达到 60 亿美元。总支出与 2020 年第一季度相比增加了 21 亿美元，比上一季度增加逾 2 亿美元以上。年度支出环比增长放缓，表明中国云服务提供商的业务受到了一定程度的干扰。但由于中国政府将云计算列为首要的战略重点这一利好，中国市场的云基础设施服务增长继续超过全球其余地区。刺激投入的几个关键因素包括经济快速增长以及新冠疫情后数字化转型日益备受关注。总体而言，中国是仅次于美国的第二大市场，占全球投入的 14%，高于 2020 年第一季度的 12%。中国四大云服务提供商是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，这四大巨头共占总支出的 80% 以上。

Canalys 分析师 Blake Murray 说：“数字化服务包括从数字化支付和内容到客户互动和社交互动以及远程学习的所有内容，它们是在中国市场促进云基础设施服务需求增长的关键因素。” 新冠疫情爆发一年后，中国的云服务提供商帮助加快了中国政府及其他组织的数字化议程，同时将转型计划从多年压缩至极短的期限内。它们能够在疫情早期与客户建立重要关系，以支持快速的数字化转型。现在它们正大力投入，以增加计算容量，开发基于云的数据库、存储和计算能力以取代本地 IT 基础设施，为云原生开发打造广泛的开发者生态系统，并将云和人工智能扩展到各行各业。

阿里云以 40% 的份额领跑市场，但第一季度增长放缓至 38%。这归因于一家大客户终止合同，以遵守中国境外的数据主权要求。阿里云还在其他业务方面受到中国国家市场监督管理总局的严格审查，导致其 4 月因违反反垄断法被处以罚款。华为云在该季度实现的涨幅最大，猛增 116%，占据 20% 的市场份额。华为云增长势头强劲，这得益于互联网客户和政府项目以及在汽车行业取得的重大胜利。它目前正在贵安新区建设其最大的数据中心设施，为中国西南地区提供服务。腾讯云以 14% 的份额位居第三。它在医疗保健、零售、教育和交通等领域扩大了业务范围。腾讯云还制定了 SaaS 生态系统计划，并启动企业应用连接器（Enterprise App Connector）以简化多个 SaaS 产品的管理，增加了对企业机会的关注。百度智能云则是第四大云服务提供商，占 2021 年第一季度总支出的 7%。它在大型金融服务客户中取得持续的成功，还在政府、企业、互联网、交通和医疗保健等领域迎来了增长。

首席分析师 Matthew Ball 说：“由于线上服务持续扩张、流程和运营的数字化以及跨行业、企业和政府部门的投入，2021 年将是中国市场云服务迎来增长的一年。这将扩大使用场景，并提升云服务的价值主张。” 中国的云服务提供商还将覆盖范围扩大到国外市场，并将其云服务出口到全球，以加快亚太区其他地区以及欧洲中东非洲地区（EMEA）的数字化转型。但它们须应对地方数据主权法和高度定制的行业特定需求所带来的持续挑战。除了建设数据中心外，吸引地方开发者生态系统、使中小企业能够采用云服务并与政府合作，对于它们的成功将至关重要。

Canalys 将云基础设施服务定义为在专用托管私有基础设施上或共享基础设施上提供基础设施即服务和平台即服务的服务。这不直接包括软件即服务支出，但包括被用于托管和运营软件即服务的基础设施服务所产生的收入。