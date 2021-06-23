近日，第五届未来网络发展大会在南京落下帷幕。在本次大会上，紫金山实验室与华为、北京邮电大学、5G 确定性网络产业联盟、江苏亨通光电股份有限公司和江苏省未来网络创新研究院等联合发布了《未来网络白皮书：确定性网络技术体系》，旨在通过确定性网络技术实现未来网络变革，抓住 “确定性网络+” 的技术和经济发展机遇，推动各行业朝着信息化、数字化、网络化和智能化的方向升级。

中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁，华为云核心网战略与业务发展部总裁、5G 确定性网络产业联盟理事长戴继盛，亨通光电副总经理轩传吴，北京邮电大学教授、紫金山实验室未来网络中心主任黄韬共同出席了白皮书发布仪式。

互联网技术已经提供种类繁多的应用服务如电子商务、视频会议、语音通话等，取得了极大的成功。但现有 “尽力而为” 互联网不能很好满足工业、农业和服务业中新兴系统如智能制造系统、无人运载系统、超远程控制系统、智能决策系统、远程医疗系统、智慧农业系统、视频竞技系统等超低时延、超低抖动、超高可靠的确定性通信要求。确定性网络用于提供实时数据传输，保证确定的通信服务质量如超低上界的时延、抖动、丢包率、上下界可控的带宽以及超高下界的可靠性，能够满足三大产业中新兴系统的高质量通信需求。

白皮书指出，确定性网络技术以建设大规模的、可提供确定性服务质量的网络为目标，为工业、农业、服务业提供实时、高质量、高可靠的网络服务，全面赋能三大产业高质量升级转型，促进产业升级，提升消费者体验，是新一代网络通信体系发展方向，是网络、工业、农业和服务业强国的重要推动力。

白皮书详细介绍了确定性网络技术特征和需求，阐述了包括时间敏感网络（TSN）、灵活以太网（FlexE）、确定网（DetNet）、确定性 IP（DIP）网络、确定性 WiFi（DetWiFi）、5G 确定性网络（5GDN）在内的确定性网络技术现状、发展趋势和标准，介绍了确定性网络应用场景和案例，并给出了确定性网络和产业融合发展的建议。

确定性技术的发展与业务的实际部署和演进相辅相成。其中，随着近年 5G 的快速商用部署并逐步深入行业数字化，在 5G 确定性网络产业联盟的推动下，确定性网络在工业互联网、能源互联网、智能交通、医疗互联网、多媒体等行业商业项目中得到了验证，比如亨通光电 5GDN 智慧园区等，在产业共识推动、产业样板实践、产业生态合作上取得了丰硕的阶段性成果，并反向推动技术的进一步升级。

确定性网络发展体系建设是一个渐进的过程，白皮书建议产业界应携起手来，成立产业联盟促进生态发展，加快形成公网专用的先发优势，重视行业发展路径选取，加大应用创新发展的资源保障，构建多层次、多维度的确定性网络架构体系，实现局域、广域、有线、无线确定性网络深度集成，助力农业、工业、服务业网络化和智能化升级，大幅提升产品质量、产品良率和服务质量，实现产品和服务定制化，形成 “确定性网络+” 的发展新篇章。

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