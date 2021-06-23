据外媒报道，印度政府欲拟定电子商务行业新规定，此举将对印度跨境电商巨头造成直接影响。这些电商包括美国亚马逊以及沃尔玛旗下的电商平台 Flipkart。

据统计，印度电商市值将以 30% 的年增长率，在 2026 年达到 2000 亿美元。与此同时，印度方面就该行业外资法规对美国企业（如 Amazon）提出了垄断指控。而电商新规的拟定更是加剧了双方的紧张局势。

以下是印度官方公开征求大众意见的一些提案：

禁止关联机构销售商品

电商企业必须确保其” 相关方与相关企业” 不得是该购物网站上的卖家，且关联实体不得在同一平台向线上卖家销售商品。

消息人士表示，这一规定将直接影响 Flipkart 和 Amazon 的商业模式。例如，Amazon 间接持有其网站上两大头牌商家的股份。另外，路透社二月的一份调查显示，Amazon 通过给卖家折扣并将其划为 “特殊商家” 的方式来帮助少数卖家销售产品。同时，Amazon 网站上的一些卖家也会直接向亚马逊的印度批发部门购入商品。这些商业操作都将会受到新规的影响。

禁止限时抢购

电商企业不得举办提供大幅折扣的限时抢购活动，不得以惠及消费者为由进行欺诈性售卖。此前，印度方面曾指控美国公司与少数卖家合作，在此类活动中仅为某些特定的产品进行促销。

禁止平台自有品牌销售

新规规定电商企业不得允许与该电子商务实体相关的品牌在其平台上销售商品。而事实上，Amazon 等电商平台往往会授权某些商家，让其在平台上以自家品牌进行销售，以此增加盈利。近年来，这种商业模式得到了广泛的应用。

限制进口产品

销售进口产品的网站须给产品标明 “原产国”。此外，这些网站应创建一个区分机制，并为印度国内替代产品提供宣传。

严惩误导性广告

电商平台不得在其平台上展示或宣传 “误导性广告”。如有该情况，他们必须在收到政府令后的 72 小时内配合政府机构进行相关调查。新规还指出，如果消费者因卖家的疏忽，如卖家未能交付货物而遭受损失，电商企业也将承担相应责任。

禁止操纵搜索结果

电商平台不得操纵搜索结果，不得为商品提供排名，同时确保其算法公平对待印度国内的商品与商家。

建立申诉处理机制

电商企业应建立申诉处理机制，并任命一名首席检察员。印度政府的此项要求已在该国的社交媒体行业得以践行，并将扩展至电子商务行业。

编译：Ceci