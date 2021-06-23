英矽智能宣布完成 2.55 亿美元 C 轮融资，领投方为华平投资，跟投方包括现有投资方启明创投、蘭亭投资、斯道资本、礼来亚洲基金、创新工场、BOLD Capital Partners、Formic Ventures、BV 百度风投等，以及新投资方 CPE 源峰、奥博资本、韩国未来资产集团、波士顿投资集团 B Capital Group、Deerfield Management、麦星投资、清池资本、统一集团旗下统一国际开发、红杉资本中国基金和锐智资本等。

英矽智能是一家利用端到端人工智能进行靶点发现，小分子化学和临床研发的公司。英矽智能建立了药物研发团队和广泛的生态圈合作网络，并且启动了多个内部治疗项目。英矽智能展示了全球首例通过人工智能识别全新靶点、并设计生成全新临床前候选化合物用于治疗特发性肺纤维化（IPF）的研发流程，仅历时不到 18 个月。英矽智能还构建了三款高效人工智能药物研发平台，专注并贯穿新药研发的三大阶段，包括新药靶点发现平台 PandaOmics、可用于设计已知技术中不存在的新型分子的深度分子生成强化学习系统 Chemistry42 以及临床试验预测平台 InClinico。

本轮所募集资金将用于推进英矽智能目前的治疗项目进入人体临床试验阶段、启动更多全新靶点、疑难靶点的新药研发项目，并进一步发展公司的人工智能和药物研发能力。

英矽智能创始人兼首席执行官 Alex Zhavoronkov 博士表示：“我们自主研发的人工智能技术在生物学和化学领域都取得了令人印象深刻的成果，提供了有价值的、绝对新颖的药物研发成果，并具有很高的临床成功可能性。我们感到非常高兴和自豪的是，英矽智能已经获得了一些全球范围内顶尖投资方的认可和投资，他们多数亦深耕于生物医药行业。在他们的支持下，我们将继续创新，为生物医药行业带来革命性的解决方案。”

华平投资合伙人、中国医疗健康投资负责人方敏将加入英矽智能的董事会。

先灵葆雅公司前董事长兼首席执行官 Fred Hassan 先生代表华平投资表示：“人工智能和机器学习为药物研发进程带来了革命性影响，以前所未有的速度将更多突破性疗法带给患者。英矽智能通过与领先的制药和生物技术公司合作和丰富的内部研发管线，已经证明了人工智能在新药研发行业的价值。我们非常高兴能与英矽智能这样优秀的企业携手合作。作为全球生命科学领域资深投资人，华平投资将利用其全球资源与本土经验，助力英矽智能通过人工智能和机器学习变革新药研发，惠及更多患者。”

自上一轮融资以来，英矽智能将其技术授权给全球医药和生物科技公司，并加速相关公司的药物研发项目。目前，英矽智能已与辉瑞、安斯泰来、强生公司旗下杨森制药、大正制药等多家生物医药公司达成合作，并已与多个合作方取得重大进展。同时，英矽智能与创新可持续农业解决方案提供商先正达达成独家合作，利用人工智能技术发现用于可持续再生农业的新型分子，开发创新、有效的植保解决方案。自 2020 年 9 月推出 Chemstry42 以来，全球排名前三十的药物公司中已有七家使用了该产品，其中包括默克和优时比等跨国制药企业。英矽智能还在中国组建了药物发现团队和平台，并启动了多个针对全新靶点、疑难靶点和以前无法成药的靶点的治疗项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。