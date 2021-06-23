6 月 23 日，消费医疗 SaaS+ 供应链平台领健宣布完成 D 轮融资。本轮融资由 Investcorp 领投，金鼎资本、盛业资本跟投，老股东经纬中国、新氧、光速中国继续追加投资。加上 6 个月前领健刚宣布完成 C2 轮的融资，半年内两轮融资合计超 1 亿美元。

领健成立于 2015 年，从创立之初就致力于通过数字化升级，帮助口腔机构提升经营管理效率，帮助口腔医生提升医疗服务能力，通过 SaaS（Software as a Service）软件一体化解决方案，帮助口腔机构在线上线下、业务财务、临床管理、营销运营、耗材采购管理等各个维度，实现开源、避险、节流、增效。

除软件服务外，领健在产业供应链上持续发力，构建了 “领健商城” 以连接产业上下游。

截至目前，领健正在为 3 万多家口腔医疗机构提供 SaaS 管理软件（e 看牙），其中 80% 为中高端口腔（连锁）机构。领健提供的数字化解决方案包含单店与连锁管理、客户关系管理、门诊管理、住院管理、电子病历、进销存管理、财务管理、保险支付、影像 PACS、有客 SCRM 智能营销、有数商业智能分析等。

领健于 2018 年开始通过 SaaS 建设 “领健商城”，升级行业供应链水平，打造 “新一代” 供应链平台，为门诊提供 “一站式” 便捷高效的日常耗材线上采购和规范的库存管理服务。通过打通 SaaS 软件进销存与领健商城，可为门诊提供一键出入库、库存管理及效期智能预警、批次管理等功能，帮助口腔诊所降低采购成本、提升采购人员效率、减少看不见的库存损耗、合法规范。

经过 3 年快速发展，领健商城已与 300 多个国内外一线品牌，如：登士柏、卡瓦、3M、义获嘉、沪鸽等深度合作，为口腔诊所提供超过 1 万个 SKU，能满足门诊 90% 日常耗材采购需求。

在近 6 年的发展过程中，领健也一直致力于为口腔医生提供更好的服务，通过 e 看牙 App 工具+社区，为医生提供多点执业、日程预约、患者病历管理、电子签名等核心功能。这款移动办公工具让医生摆脱低效的纸质文书，不再受空间地理位置限制，更高效地完成工作。同时在 e 看牙 App 的在线社区中，鼓励口腔医生在同行中扩展自己的影响力，比如发表专业病例、参与病例大赛、帮助解答同行问题等。

此外，围绕机构在经营管理、专业技术等方面更深的需求，领健提供流量平台对接、课程培训、器械设备维修、金融服务、技加工对接等增值服务，满足口腔行业客户的一站式服务诉求。

领健创始人兼 CEO 吴志家表示：“领健有幸取得了阶段性的一点成绩，得益于口腔行业众多的合作伙伴的厚爱、支持和帮助。SaaS 模式具有天然连接能力，打通人、流程、设备、服务，这给我们的供应链能力提供了坚实的数字化基础。在持续深化打造一站式采购平台过程中，希望能与更多上游厂商一起深度合作，共同服务好数万机构、数十万牙医、数亿人。通过不断提升增值服务能力，我们期望能够提升行业整体运营效率，构建产业价值网络，加速行业数字化发展进程。

本轮融资后，领健将继续围绕 “SaaS 管理软件+B2B 供应链” 模式建设数百人研发中心，持续加大软件产品研发投入，通过与更多的上下游合作伙伴建立合作关系提升供应链能力，建设百人服务中心，更好地服务口腔行业客户，助力产业数字化基础设施建设和产业数字化升级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。