近日，慕恩（广州）生物科技有限公司（简称” 慕恩生物”）完成过亿元 B+轮融资，由红杉中国基金领投。本轮融资将主要用于拓展公司微生物组技术平台的优势，加速推进公司多个研发管线的产业化，包括推进两个创新性活菌药物的临床试验及多个农业微生物产品的市场开发和销售。

慕恩生物成立于 2015 年，是一家微生物组平台型技术公司，已搭建起了从发现微生物、筛选微生物、改造微生物到应用微生物的完整微生物组产业化技术体系。该公司已建立了全球最大、生物多样性最高的肠道微生物、植物微生物菌种库和基因库，发现、保存和鉴定了超 14 万株具有自主知识产权的微生物菌株。通过独有的 Culture-To-Product 技术平台，慕恩生物可高效地持续开发创新的、天然来源的高活性微生物及其代谢产物。

在生物医药板块，慕恩瞄准微生物疗法在肿瘤免疫和代谢疾病领域的治疗潜力，正在打造包含 9 个重磅活菌药物的研发管线，旗下的肿瘤免疫管线 MNC-168 和代谢疾病管线 MNO-863，今年即将在中美两国申报 IND，有望成为国内在该领域首个进入临床的活菌药物。在生物农业板块，慕恩商业化路径清晰，瞄准 600 亿未被满足的作物和土壤健康市场，已获得产品证书及在注册的生物农业产品达十余项。公司已推出一系列极具创新性的农业微生物菌剂产品，并与多家行业头部企业达成商业合作，产品销售额已连续 2 年实现了三倍增长。

慕恩生物创始人、CEO 蒋先芝博士表示：“今年是验证慕恩领先的技术平台优势和产业价值非常关键的一年，非常感谢红杉中国的支持和信任。在新老股东的支持下，慕恩生物将继续强化自身技术和产业优势，包括增强微生物多组学和单菌基因组数据发掘和预测能力，扩增药物临床研发团队，拓展生物农业产品的市场渠道网络。2021 年，慕恩生物一定会在技术创新和产业化方面取得更大的突破。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。