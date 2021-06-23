士泽生物医药（苏州）有限公司宣布已完成数千万级天使轮融资。本轮融资由峰瑞资本领投，泰达科投和元生创投跟投。天使轮融资资金已经相继用于士泽生物前期研发中心落地，支持团队全职到位、启动关键研发实验等。

士泽生物的核心团队毕业于北京大学、清华大学、哈佛大学、加州大学等海内外顶级高校或研究机构，核心团队成员在 “干细胞+基因” 方向平均专业从业十年。士泽生物致力于为帕金森病等一系列尚无临床解决方案的重大疾病提供规模化、低成本的干细胞治疗方案。人类多能干细胞具有在体外无限增殖和多向分化的潜能，不仅可用于疾病发生发展机理的研究以及体外药物筛选，而且为细胞替代性治疗人类重大疾病提供了新的可能。通过体外诱导分化人类多能干细胞制备功能性的细胞类型，用于细胞移植替代人体内功能损伤或退化的细胞，有望利用细胞替代性治疗手段解决人类重大疾病。

干细胞治疗的核心和根本关键词是 “细胞”，通过与 “基因编辑” 等已工具化应用的学科和技术交叉融合，应用场景得到进一步的拓展。目前士泽生物已经组建完成了一支近 30 人的专业全职军团，在干细胞的国际前沿技术创新和干细胞治疗产业化应用方面有独特而深厚的积淀，具有国际化竞争力。士泽生物拥有已经进行充分原理论证和前期市场检验的基因编辑和干细胞诱导分化、体内移植治疗的技术储备和方法体系，可以用于治疗一系列的重大退行性疾病，具有重大的市场前景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。