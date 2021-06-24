中国银联与贵州开展更广领域、更深层次合作，助推贵州经济建设实现新目标，共同推动普惠金融服务民生。6 月 17 日，在贵州省人民政府副省长谭炯、中国银联总裁蔡剑波的共同见证下，贵州省人民政府副秘书长张焱、中国银联执行副总裁胡浩中代表双方签署战略合作协议。此次合作将进一步汇聚合力，助力双方在构建新发展格局、实现高质量发展中发挥积极作用。

谭炯副省长表示，在开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时刻，贵州全省上下围绕 “四新” 抓好新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，此次双方签订合作协议，必将有力促进贵州省 “四新四化” 落地实施。贵州将强化服务保障，为中国银联在贵州省发展提供优质服务，携手共同发展。

蔡剑波总裁表示，中国银联一直以来践行 “支付为民” 理念，联合产业各方助力实体经济发展。未来，中国银联将在贵州省政府的关心支持下，在人民银行贵阳中心支行的指导下，紧紧围绕 “十四五” 规划及 “四新四化”，进一步提升普惠便民能力，联合产业各方进一步深入实施移动支付便民工程，在毕节市国家级普惠金融改革试验区申建、乡村振兴、提振消费、旅游产业等领域深化合作，为贵州经济社会发展提供优质综合支付服务，助力贵州经济建设实现新目标。

按照协议，双方将共建高效的合作机制，一是巩固脱贫攻坚成果，通过发行乡村振兴卡、打造普惠金融服务点、深化农产品产销对接等措施切实改善贵州农村金融支付服务环境，做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。二是促进消费扩容提质，联合商业银行积极加快线上线下消费融合。三是打造便民利民的生活服务数字化赋能工程，加快社保缴纳、财税征缴等行业解决方案的运用推广。四是促进产业升级，助力贵州旅游市场主体培育、旅游业态升级、旅游服务质量提升。五是坚持创新发展，助力毕节市建设国家级普惠金融改革试验区；充分发挥贵州作为首个国家级大数据综合试验区的先行优势，共同推进大数据应用领域发展。