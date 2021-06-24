多邻国 Duolingo 近日宣布达成两项新的合作协议，将帮助世界各地有需要的人们提供更好的教育机会。多邻国将与联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）建立新的合作伙伴关系，在难民署设立一个新的大学顾问职位，致力于为有需要的人们提供关于大学申请和经济援助流程的建议。多邻国还将与国际救援委员会（IRC）进行合作，提供免费的语言学习和英语测试。

多邻国全球传播部负责人萨姆 · 达西默（Sam Dalsimer）表示：“我们一直相信，人们通过接受平等的高质量教育能够改变自己的生活。尽管我们的服务范围遍布全球，但是真正帮助难民的工作要结合当地实际，需要专业知识和奉献精神。因此我们选择与联合国难民署和国际救援委员会进行合作，帮助支持这两个国际组织现有的工作，同时利用我们的技术为更多的人提供公平的教育机会。”

在与联合国的合作协议中，多邻国将招聘一名新的大学顾问支持联合国难民署的工作，向难民提供关于大学申请和经济援助过程等方面的建议。对于每个人来说，申请大学都是一个复杂、充满压力的过程。而全球只有 3% 的难民曾经上过大学。难民接受高等教育服务的占比情况尤其较低，部分原因是他们缺乏申请大学的咨询支持。

多邻国英语测试战略合作总监杰尼弗·德瓦（Jennifer Dewar）表示：“一位经验丰富的大学顾问可以对难民上大学产生重要影响。对于极其复杂的申请过程，必须找对方法，而不是因为不完整的文件条例让整个过程难上加难。我们的目标是减少接受高等教育的障碍，我们在联合国难民署设立的这个新职位，将会为难民在大学申请过程中提供更高水平的指导和支持。很荣幸多邻国英语测试能够支持联合国难民署的 ‘15by30’ 倡议，该倡议旨在到 2030 年将难民的高等教育入学率提高到 15%，多邻国希望此次合作能够为更多难民提供接受高等教育的机会。”

无需抢考位，仅通过一台带摄像头、可联网的电脑设备，考生便可随时在安静的房间内完成多邻国一小时线上语言测试，接受其对听、说、读、写能力的全方位考察。在考试过程中，测试系统内部所运行的算法可从始至终通过考生的回答精准判断其所对应的语言能力水平，并随之匹配更加有效的专属测试问题。考试完成后 48 小时内，考生即可获得认证成绩，并将成绩报告同时发送给多所高校。凭借其便捷、高效、经济的特性，目前已有逾 3000 所国内外院校项目接受多邻国英语测试成绩，遍布全球 75 个国家和地区，其中不乏耶鲁大学、哥伦比亚大学、帝国理工大学、华威大学、多伦多大学和澳大利亚国立大学等顶尖学府。

同时，在与国际救援委员会的合作中，多邻国将开放数千个额外的多邻国订阅会员服务给国际救援委员会的服务群体，并提供多邻国英语测试（Duolingo English Test）费用减免的机会，帮助有需要的人们降低接受高等教育的门槛。

国际救援委员会的主席兼首席执行官大卫·米利班德（David Miliband）表示：“我们很高兴可以与多邻国达成合作关系，通过这个创新平台让国际救援委员会的服务群体能够获得一流的英语学习服务，也为我们提供了一条途径，让他们可以重新掌控自己的未来，在新的社区中茁壮成长。”