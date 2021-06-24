2021 年 6 月 15 日，沙夫豪森 —— 瑞士制表名家沙夫豪森 IWC 万国表宣布与全球首个电动飞行赛车品牌 Airspeeder 达成合作，双方将在工程设计和计时领域开展合作，以技术进步、人类梦想和可持续发展为共同目标，携手打造全新飞行赛车，加快空中环保交通新时代的到来。





Airspeeder 赛车系列由公司创始人马特·皮尔森所造，他同时还经营全球第一家高性能电动飞行汽车制造品牌 Alauda。皮尔森一直以来受到体育推动技术进步的启发，旨在创造一种新型赛车，以加快空中出行技术革命，彻底改变日常出行、物流乃至医疗运输各领域。

一系列全球竞速赛事将由 Alauda 制造的 eVTOL（电动垂直起降）飞行赛车出战。各赛车将交由车队管理并由精英飞行员操作，在离地 40 米的高度以 200 公里/小时最高时速展开角逐。这场空中对决将在计算机生成的赛道上进行并在全球直播，最大程度地减少复杂物流和基础设施对环境的影响。

IWC 万国表首席执行官克里斯托弗·格莱恩格-海尔表示：“皮尔森天马行空的创想化为了现实，着实令人高兴。Airspeeder 团队是航空领域真正的先行者，他们也将 IWC 万国表一直秉承的两个核心要素聚合在了一起。80 多年来，从制造全球顶尖的飞行员腕表，到参与现代汽车设计、开展赛车运动，我们一直在为敢于梦想的人提供装备和灵感。我们十分期待更感到万分荣幸，期待通过这项合作来帮助社会实现持续的进步。”

Airspeeder 项目技术基地位于南澳大利亚，全球航空业赛车运动和高性能汽车工程领域的顶尖人才皆荟聚于此这个多元化团队由工程师、各界专家和飞行员组成，力求通过创新思考突破技术极限，以创造更美好的未来，这恰好也是 IWC 万国表所秉承的理念所在。双方达成合作更加体现了这一共同目标，今后也将通过技术交流互相促进工程部门的技术进步。

Airspeeder 创始人马特·皮尔森表示：“IWC 万国表不断砥砺梦想，孕育创新。我们都热衷于探索边界，追求更加独特、大胆和富有创造力的事物。在这条创新的道路上，非常高兴能与 IWC 万国表团队志同道合，并肩前行。无论是精美的腕表亦或是革命性的飞行汽车，我们都通过人员和技术上的努力实现了真正的技术飞跃。我对接下来的合作充满期待。”

Airspeeder 于 2017 年开发出首款小型高性能 eVTOL 原型车，并通过计算机建模和仿真技术，以各种测试不断完善其设计。最新车型 Mk3 是全球首款全性能电动飞行赛车。该车将经典的 1950 年代跑车设计与竞速无人机设计相结合，集八旋翼布局、翼型转动臂、先进的碳纤维复合材料以及最新电动汽车电池技术于一身，并前所未有配备了以突破性技术和工程部件所打造的安全装置。这些创新装置中的激光雷达和雷达防碰撞系统能够在车周围创建一个保证近距离安全的 “虚拟力场”。这些赛车专为最佳性能和空中敏捷性而设计，能够在空中精准平稳地移动。Airspeeder 目前正在为今年的无人驾驶飞行赛车系列研发 Mk3 无人驾驶飞行赛车队。Mk4 预计将于 2022 年首个载人飞行赛车赛季开幕前发布。