疫情是场长期战争，随着疫情的反复，视频会议等远程沟通方式，在政法、金融、教育、医疗、税务等各行各业发挥了不可替代的作用。

为助力疫情下的远程交流，深圳看到科技（Kandao Tech）于近日宣布，投入价值一百万元的 Kandao Meeting Pro 360°智能视频会议机，开启#百万 Kandaomeetingpro 免费试用计划，欢迎有视频会议需求的朋友报名试用！

相比传统、昂贵、过度服务的视频会议方案，深圳看到科技（Kandao Tech）推出的 Kandao Meeting Pro 360°视频会议机，真正做到让每一个人都能上手即用、高效沟通。

无需电脑，独立使用

与传统会议摄像头 “大不相同”

不同于其他必须连接 PC 电脑的会议硬件，Kandao Meeting Pro 360°视频会议机作为独立的会议终端，本身内置视频主机系统，只要一根 HDMI 线，就能连接显示屏，立即开始视频会议。

Kandao Meeting Pro 360°视频会议机，兼容腾讯会议、钉钉、思科、Teams、ZOOM、Skype 等主流会议软件，用户可在 Kandao Meeting Pro 本机下载，轻松召开视频会议。

360°摄像头+AI 智能追踪

参会者完美入境

为解决传统会议摄像头 FOV 不足、操作繁琐问题，Kandao Meeting Pro 360°视频会议机，搭载了 8K 超清全景摄像头，可全方位无死角采集 360 度画面；同时升级了全定向麦克风阵列和高保真扬声器，实现 5.5 米半径的高性能收音、放音覆盖。

得益于Kandao Meeting Pro 360°视频会议机搭载的AI 人脸及语音追踪功能，当会议中有人发言时，画面还将自动框选，智能跟随发言人，让所有参会者都完美入境。

共享投屏、一键录制、锁屏变焦…

满足视频会议的所有需求

视频会议中有大量投屏分享的需求，以往我们需要繁琐的有线连接，但有了 Kandao Meeting Pro 360°视频会议机后，无需额外接线，即可实现多台设备无线共享投屏。

Kandao Meeting Pro 还搭载了SD 卡会议录制功能，只需按下配套遥控器的 REC 键或机身上的静音键，就能一键录制视频会议到 SD 卡中，方便后续会议记录的查看、记录、存档。

此外，Kandao Meeting Pro 360°视频会议机还提供锁屏、变焦功能，在会议中可以根据实际需要，用蓝牙遥控器锁定、缩放想要的画面，不错过会议中每一处重要细节。

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