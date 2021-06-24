近日，乐高集团发布了一款由再生塑料制成的乐高原型积木，向使用可持续性材料生产乐高产品的目标迈出了坚实的一步。

这款全新乐高原型积木将废弃塑料瓶中的 PET 塑料作为原料，是首款采用再生材料制成、并符合乐高集团在质量和安全领域严格标准的原型积木。

乐高集团组建了一支由 150 多人组成的团队，为乐高产品寻求更具可持续性的方案。在过去三年中，材料科学家和工程师们先后测试了 250 多种 PET 类材料和其他数百种塑料剂型，最终选择的原型积木方案满足了包括耦合力在内的多方面要求，确保了积木的质量、安全和玩乐体验。

乐高集团环境责任副总裁 Tim Brooks 表示：“对于这一突破性进展，我们倍感振奋。在可持续发展的道路上，我们面临的最大挑战在于对新型材料的不断探索与创新，以确保由新材料制成的积木颗粒与现有产品一样坚固、经久耐用，并仍旧能与过去六十多年间所生产的乐高积木进行拼搭。此次发布的乐高原型积木展现了我们在这一领域所取得的进展。”

确保质量与安全

虽然距离由再生材料制成的乐高积木出现在乐高产品盒中，还需要一段时间，乐高集团将对 PET 剂型进行持续测试和开发，进而评估其是否可以进入试生产阶段。预计该阶段将至少持续一年。

Tim Brooks 表示：“我们知道，孩子们都非常关心地球和环境保护，同时也希望我们的产品在可持续性方面能够更进一步。虽然孩子们还需要等待一段时间才能够玩到由再生塑料制成的积木，我们想让他们知道，我们正在朝着这个方向努力，并希望他们能与我们共同见证这段旅程。就像孩子们在家里玩乐高积木的时候，会不断拼搭、拆解，再拼搭，尝试和失败是学习和创新过程中重要的一部分，我们在实验室从事的工作也是如此。”

乐高集团为制作此次发布的乐高原型积木所采购的再生 PET 材料，其生产工艺流程符合美国食品药品监督管理局和欧洲食品安全局的认证，平均每个 1 公升的 PET 塑料瓶足以提供 10 块 2×4 的乐高积木颗粒所需的原材料。

更具可持续性的产品之路

该材料剂型的相关专利正在申请中，它将增强 PET 材料的耐用性，使其能够制造坚固的乐高积木。该创新工艺采用一种定制化复合材料技术，将再生 PET 材料与强化剂相结合。

由再生材料制成的原型积木标志着乐高集团在采用可持续材料进行生产的过程中又迈出了新的一步。2020 年，乐高集团宣布将逐步开始在其产品盒中不再使用一次性塑料包装。2018 年，公司已开始采用由可持续采购的甘蔗中提取的生物聚乙烯材料制造乐高积木颗粒组件。这种材料非常适合制作更小巧、更柔软的组件，如树木、树枝、树叶和乐高小人仔配件，它们已经出现在许多乐高产品套装中。目前，生物聚乙烯材料还不适合制作比较坚硬的组件，例如经典的的乐高积木颗粒。

Tim Brooks 表示：“我们始终致力于为儿童打造可持续发展的未来。我们希望乐高产品能为地球带来积极影响，不仅因为它的玩乐体验，还包括它所使用的材料。未来的道路还很长，对于已经取得的成果，我们感到十分欣慰。”

关注可持续性材料的创新研发是乐高集团可持续发展战略的若干举措之一。2020 年至 2022 年三年间，乐高集团将投资 4 亿美元，用于加速其可持续发展战略的发展。