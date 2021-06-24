近日，深圳看到科技（Kandao Tech）宣布，对旗下的4K 全景相机 QooCam FUN进行升级，上线全景通话功能，并增加牧羊少年蓝、伊丽莎白等两款配色，在京东、天猫、快手官方商城进行线上销售。

全景通话上线，360°实时分享精彩​

全景视频通话功能的上线，让 QooCam FUN 不再单纯是一款全景相机，而变成了全景移动通信工具。跨时代的全景通话功能，将带给用户前所未有的聊天体验。

相比传统的视频通话方式，全景通话的视角更为广阔，交互也更为自由, 全景通话的接收端可 360°转动手机，全方位观看对方所在的环境。目前，全景通话功能已支持直接分享到微信、QQ等社交 APP。

对普通消费者来说，不管是你是在外旅行、逛街，还是宅在家中，你都可以插上 QooCam FUN 全景相机，与远方的亲友随时随地来一次全景通话，360°和他人分享身边的一切。

对企业用户来说，全景通话可成为联系客户的重要工具。比如在360°VR看厂、看园等场景中，能向客户全方位地展现工厂、园区的高品质生产管理实力，增加客户的信任度。

与快手合作，一键上传全景视频及直播

除上线全景通话功能外，看到科技也与快手平台持续进行深入合作，打通全景分享功能，共同推进全景内容生态发展。

作为看到科技旗下的重要消费级产品，QooCam FUN 全景相机只需要一台安装好 QooCam APP 的手机，就可将其拍摄的全景视频直接分享到快手APP；或一键推流到快手平台，进行全景直播。

不到千元的价格，降低了全景的上手门槛，用户用很低的成本就能接触到 VR 全景，轻松创作全景短视频或全景直播分享到快手，观众也能自由选择想要观看的角度，更具沉浸感。

推出更多配色，拍摄功能丰富

除原本的黑色外，QooCam FUN 还推出了牧羊少年蓝、伊丽莎白两种配色，更青春靓丽的配色，流露出浪漫的气息，相比黑色而言更适合女性用户使用。

此外，QooCam FUN 全景相机还支持 4K 全景/平面高清视频录制，并拥有超强防抖、AI 智能剪辑、音乐滤镜等多种强大功能。

作为市面上性价比最高的千元全景相机，不管是通讯，拍摄还是直播，QooCam FUN 全景相机都是一款强大的生产力工具，并带来了一种崭新的表现形式，用户得以用 360°的视角，丰富的创意和玩法，来更好地沟通、记录、分享自己的生活。

关于深圳看到科技

深圳看到科技 (KanDao Tech) 是人工智能时代新一代影像技术的领导者, 以 “相机+算法” 双轮驱动发展, 先后推出专业级 8K 3D 全景相机 Obsidian 系列、消费级 8K 口袋全景相机 QooCam 8K 系列、全球首套商业化应用的 8K 3D 全景直播系统, 360 都智能视频会议机 Kandao Meeting 系列、全球首款 12K 3D 影视级全景相机 Kandao Obsidian Pro 等业界领先产品，多次获得 CES 最佳创新奖、红点奖、IF 奖等国际权威奖项，产品远销欧美、日韩等海内外市场。