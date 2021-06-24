Sensor Tower 发布了 2021 上半年全球热门购物应用榜单，以下是详细内容：

2020 年初疫情全球爆发，在居家令的限制下，人们的网购需求激增，使得购物类应用下载量在去年 Q2 出现爆发式增长。今年上半年，随着疫苗普及和疫情缓解，多国陆续放宽出行限制，购物应用的下载量亦随之下滑。但由于人们对网购的依赖已经养成，购物应用下载量仍高于疫情之前，详细数据请参阅下文。

说明：本文数据来源于 Sensor Tower 商店情报平台。下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其他地区第三方安卓市场；排行榜数据统计时段为 2021 年 1 月 1 日至 6 月 16 日。

全球购物应用最新动态

Sensor Tower 商店情报预估数据显示，2021 年上半年，全球购物应用下载量达到 24.7 亿次 (截至 6 月 22 日)，略高于去年同期 23.8 亿次，相较 2019 年上半年增长 32%。

印度是下载量最高的市场，占 2021 上半年全球购物应用总下载量的 14%。美国和巴西市场紧随其后，分别占 12% 和 10%。

2021 年上半年，Amazon Shopping 以 7880 万次下载，蝉联全球购物应用下载榜冠军。跨境电商 SHEIN 在美洲、欧洲、东南亚和中东等各地迅速崛起，本期下载量约 7500 万次，超越 Shopee 和 Wish 跻身榜单第 2 名，成为全球移动端快时尚第一品牌。

2021 上半年榜单中，总部或研发部门设立在中国的应用多达 6 款。凭借中国制造业供应链优势，以 SHEIN 为代表的跨境电商进一步吸引着海外消费者。

重点海外市场一览

在美国市场，Amazon Shopping 以 1380 万次下载稳居榜首，SHEIN 的排名从 2020 年第 6 名跃居至本期第 2 名。Sensor Tower 广告情报数据显示，SHEIN 是 2021 年 Q2 美国 Instagram 和 Facebook 投放量最大的购物类广告主。专注于快时尚服饰，使得 SHEIN 在社交平台和 Z 世代中拥有大量忠实粉丝。

在拉美最大的市场巴西，Shopee 以超过 2500 万次下载大幅超越本土厂商 Americanas，遥居榜首。在追求时尚的巴西市场，SHEIN 同样以物美价廉的中国制造得到当地消费者的青睐，位列榜单第 2 名。

在以印尼为代表的东南亚市场，Shopee 和 Lazada 保持领先优势，分列印尼购物应用下载榜第 1 和第 2 名。

在以沙特阿拉伯为代表的中东市场，中国跨境电商同样受当地用户热捧。SHEIN 超越沙特阿拉伯本土电商 noon shopping，位列当地购物应用下载榜榜首。另一个中国跨境电商平台 Jollychic 同样取得佳绩，排名从 2020 年第 6 名，上升至本期第 4 名。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。