6 月 24 日，腾讯电子签宣布 “小合同” 功能上线，用户在 “腾讯电子签” 微信小程序中即可签署具备法律效力的合同。这是继上线 “小收据” 功能后，腾讯电子签在 C2C 交易场景中的又一尝试。

目前，“小合同” 支持租房合同定制。房东和租户可以通过手机录入个人信息，以及租房标的、家具、金额等约定内容，小合同会快速生成标准租房合同。租赁双方完成个人身份验证、对合同信息无异议后，即可随时签署合同。租赁期间，房东也可以通过 “小收据” 功能为租客开出具备法律效力的收据，完成交易闭环。

腾讯电子签相关负责人表示：“小合同、小收据前端基于微信平台，用户打开即用、也可便捷地分享给交易方；后端基于腾讯电子签的相关能力，保证合法合规。这两个功能都是我们基于用户日常生活痛点的尝试，希望通过简单、高效的方式，让更多民众体验电子合同带来的便利。”

腾讯云于今年 4 月推出电子签，为企业、个人用户提供安全便捷的电子合同签约及相应的证据保全服务。通过这一产品，用户可以在实名认证的前提下，与指定方线上签约，并将签约过程和结果通过区块链技术全程固定保存，确保合同的效力。

腾讯电子签小合同在产品设计上严格遵循了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》的各项规定。其签约流程严格按照法律要求，对电子合同全生命周期的关键电子证据进行存证保全，上传至区块链可信存证服务平台——“至信链”，可直通司法，降低法官的质证与审判成本，加速纠纷解决；同时区块链底层使用国产开源自主可控的 “长安链”，确保合同内容的安全与不可篡改。

除了小合同、小收据等功能，腾讯电子签还联合腾讯会议推出了 “云签约” 解决方案，让企业在视频会议中即可完成合同签署，同时面向企业推出了电子签 SaaS 版和 API 版本。

上线两个月以来，腾讯电子签已服务了数万终端用户及上百家企业，除腾讯自身业务外，还服务了贝壳、巴乐兔、索菲亚等知名企业，覆盖人力资源、房地产、金融、零售等行业。以租房平台巴乐兔为例，通过腾讯电子签，企业显著提高了合同签约效率、保障了签约安全性，签署时间降至 10 分钟以内，节省各类成本超 50 万元。

行业报告显示，电子合同在各行业正加速普及渗透，合同全生命周期的智能化管理已成全球趋势。腾讯电子签负责人表示，未来将联合更多生态伙伴，以更加便利、安全、智能化的电子合同管理服务，助力各行业实现轻量签约，提升交易效率。