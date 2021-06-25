据外媒报道，印度 B2B 教育科技初创公司 Classplus 已于近日获得 6500 万美元 C 轮融资。本次的领投方为老虎基金。其它参与此次融资的有美国教育科技风投机构 GSV Ventures、印度风投基金 AWI 等。

针对最新的这笔融资，Classplus 计划将这批融资用于扩建公司规模，加大对技术、业务以及人员架构方面的发展。

据悉，Classplus 在首次筹集部分 C 轮融资时的估值约为 1.4 亿美元。

本次融资是 Classplus 过去 15 个月以来的第四轮。参与其上一轮融资的投资者有红杉资本旗下的 Surge 加速器，印度互联网公司 Times Internet 以及国际商业信贷银行（BCCI）主席 Sourav Ganguly。

Classplus 是由 Mukul Rustagi 和 Bhaswat Agarwal 于 2018 年成立的一家教育科技企业。Classplus 称，自成立以来其平台共有超过 10 万名在线教师，为来自 1500 个区域的 2000 万学生提供教育服务。其中，80% 的学生来自二三线城市。

该公司的教育工作者通过全栈式移动解决方案全方位在线参与教学、沟通、评估、付款及学生活动。同时，他们还可以出售自己的在线课程，以扩展业务。

值得一提的是，老虎基金近年来对有红杉资本投资背景的初创公司格外关注，本次是其 2021 年第 11 次对此类公司进行投资。本周早些时候，老虎基金还领投了印度金融科技公司 Progcap 的 2500 万美元融资。其它于今年被该机构投资的公司则分别为 Kutumb、Apna、Moglix、Groww、CRED、Innovaccer、GoMechanic、Plum、Coinswitch Kuber。

编译：Ceci