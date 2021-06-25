近日，国内智能驾驶高性能计算软件平台供应商上海映驰科技有限公司（以下简称 “映驰科技”）宣布完成近亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由红杉中国和上汽恒旭领投，地平线战略跟投，老股东联想之星增持。

映驰科技计划将本次融资资金用于智能驾驶高性能计算软件平台及智能应用软件的研发及人员团队扩展，并加大市场业务的投入。

在软件定义汽车 SOA 的趋势下，汽车软件将经历软硬解耦和软软分离两个重要阶段。软硬解耦是在确定车规硬件的基础上，以可靠性为核心建立应用层软件的开发环境。因此安全开发框架和环境越来越重要。E/E 架构变革的颠覆式创新机会，面向 SOA 构建新的快捷开发研发模式，是整车厂数字化和智能化升级的关键因素。

映驰科技专注于智能汽车高性能计算软件平台产品，成立之初就以成为 “连接芯片与自动驾驶技术落地的桥梁” 为使命，据悉，映驰科技自主研发的智能驾驶中间件平台 EMOS，支持 L3/4/5 智能驾驶进化与智能驾驶、中央网关、SOA 等高算力应用部署，更兼容主流芯片平台，是一款满足 ASIL-D 安全级别应用需求的高性能计算软件平台。同时，基于计算平台的智能驾驶高低速应用软件开发也是映驰科技的核心产品之一，针对市场需求，映驰科技研发了多个 L3/4 应用，更有立体停车库泊车等实用特色场景应用。目前，映驰科技的增强性 AUTOSAR AP，确定性通讯和确定性调度软件产品，自动泊车等创新性应用产品已率先在国内知名汽车整车厂前装量产。

映驰科技已经在多个主流硬件平台具备了量产级别的技术积累，是全球为数不多可提供跨域（多域融合）高性能计算软件平台的厂商之一，形成了创新的软硬件解决方案，并进入了量产准备。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。