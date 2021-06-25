Faraday Future（FF）今天宣布， 日前提交的最新版美股上市文件 S4 已经正式生效，这说明美国证券交易委员会（”SEC”）已经批准了 Property Solutions Acquisition Corp. (“PSAC”）与 FF 的合并计划。Property Solutions Acquisition Corp. (“PSAC”）的股东将于 2021 年 7 月 20 日举行会议，通过股东投票批准与 Faraday Future 的正式合并。 交易完成后，合并后的公司股票和认股权证预计将分别以股票代码 “NASDAQ：FFIE” 和”NASDAQ：FFIEW” 进行交易。本次合并交易将为 FF 提供约 10 亿美元的资金，其中包括 PSAC 以信托形式持有的 2.3 亿美元现金（假设不赎回的条件下），为首款旗舰产品 FF 91 在交易结束后的 12 个月内大规模量产和交付提供了足够的资金支持。

“与 PSAC 达成合并上市是 FF 的一个重要里程碑，也是在我们的员工、供应商、美国和中国的合作伙伴以及加州汉福德市的坚定承诺下成功实现的，“Faraday Future 全球首席执行官毕福康博士表示, “这次业务合并将使我们能够推出新物种 FF 91 这款极智科技奢华电动车型，从而实现我们创始人的初衷，并促使我们的用户和股东参与到塑造创新的未来出行生态系统中。”

在获得 PSAC 股东的批准并满足其他惯例成交条件后，双方正式合并交易将在 7 月 20 日完成，并在 7 月 21 日纳斯达克挂牌上市。