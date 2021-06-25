日前，法奥机器人已经连续完成由顺为资本领投、清流资本跟投的 A 轮融资，及由高瓴创投领投，钟鼎资本、顺为资本跟投的 A+ 轮融资。本次为法奥首度公开融资，总融资金额约 3000 万美元，元启资本担任公司长期独家财务顾问。

鉴于传统协作机器人产品在行业落地上面临的诸多问题，法奥团队实现了机器人本体架构的新一代设计，并且在包含谐波减速机、伺服电机、编码器及控制器在内所有关键零部件的自研自产，在所有关键指标和行业头部产品持平的情况下，致力于帮助客户大幅降低采购和落地部署成本。

目前，法奥机器人已经在 3C、物流、工业制造、汽车、医疗、行业教育等多个行业头部客户通过验收并落地使用，与客户共同打磨形成焊接、扭矩管理、涂胶、喷漆、上下料等多个标准解决方案。

在机器人本体之外，法奥同时致力于提供性价比最高的行业配件/应用矩阵，视觉激光跟踪、扭矩管理系统、智能焊接整体系统、5G&IMU 远程控制等多种行业标准套件都已经由法奥高标提供。此外，法奥同时为客户提供开放 API 和灵活可配置的开发环境，满足用户进一步的极致个性需求。

高瓴创投执行董事吾雪飞表示：“协作机器人的市场前景广阔，尤其随着在汽车、3C、医疗、商业等领域的大规模落地，未来两年行业将进入爆发期。法奥机器人拥有全产业链的自研自产能力，团队以极强的钻研与创新精神研发了更高性能、且更具通用性的机器人产品，在行业用户中赢得了高度评价。我们非常看好法奥团队，相信在创始人姚庭带领下，法奥机器人将为用户和产业持续创造价值。”

钟鼎资本合伙人朱迎春表示：“中国机器人市场正在快速爆发，而协作机器人将有机会彻底改变人与工具的交互方式，实现生产效率的进一步提升。我们坚信法奥依托极致性价比产品打造协作机器人软硬件生态的商业模式契合行业发展的本质规律。姚总所带领的团队经验丰富、专业靠谱，很高兴与法奥并肩前行，祝贺姚总。”

顺为执行董事耿益璇评价道：“法奥的核心团队是一群 “年轻的行业老兵”。因为年轻，所以他们能仰望星空。因为是老兵，所以他们知道如何能落地。顺为相信协作机器人的普及才刚刚开始，应用场景也绝不是传统工业机器人的低成本替代。我们期待与法奥团队一同成长，探索协作机器人的蓝海。”

清流资本 to B 领域负责人任晓晨说：“在柔性生产的大趋势下，工业客户多品种、小批量、个性化的生产需求全面爆发。需求的代际革命为协作机器人市场带来了前所未有的历史机遇，为出现新的世界级工业机器人企业提供了窗口。法奥作为中国自研、全球领先的新一代智能协作机器人厂商，攻克了全核心零部件自主研发的难题，将协作机器人拉入全新的超高性价比价格带，我们深信会进一步引爆市场。清流非常看好这个领域的发展，尤其看好优秀的法奥团队持续为客户创造长期价值的能力。期待法奥为全球协作机器人市场带来新的中国制造标杆。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。