近日，大族机器人完成 B1 轮融资，融资金额 3.95 亿元，由优山资本、招商资本联合领投，中油资产、控股东海、方正证券等机构跟投。本轮融资将用于智能协作机器人的规模化生产、研发投入及市场开发等。

大族机器人是在大族电机机器人研究院 100 多人的团队基础上孵化而成的国家级高新技术企业，公司位于深圳宝安区大族激光全球智造中心，并于德国、天津设有子公司。团队汇聚了来自中国、德国、美国、英国、瑞士、新加坡、俄罗斯、印度等世界级机器人和人工智能领域的专家。

基于十多年电机、伺服驱动和运动控制经验，大族机器人已经掌握了智能机器人的核心关键技术，自主开发的六自由度协作机器人和七自由度智能协作机器人，赋能各行各业向智能化转型。

其中，Elfin 系列协作机器人主打高性价比，负载范围包括 3kg、5kg、10kg 及 12kg，已广泛应用于装配、拾取、焊接、研磨、喷漆、点胶、机床上下料等工业领域以及医疗、零售等非工业领域，并成功出口到包括欧美日韩在内的 50 多个国家和地区。

大族机器人积极创新协作机器人产品，于 2020 年年底推出升级版 Elfin-P 系列协作机器人。Elfin-P 拥有更高的 IP66 防护等级，同时更新了定位算法，重复精度可达±0.02mm，拥有更大负载范围，重新定义了轻量化设计和工业性能的新水平。

2021 年 3 月，重磅发布多感知智能机器人助手 MAiRA，引领协作机器人步入 2.0 时代。

MAiRA 作为一款具有高灵活度的七自由度协作机器人，其负载最大能到 18kg，臂展最大能到 1.6 米（非同时满足）；末端速度可达 4.5m/s；重复定位精度在臂展 1.4 米时也能达到±0.01mm，媲美传统工业机器人的最高水平。

此外，高度集成多款最新型智能传感器，可从用户指令中自主学习，简化了人与机器人交互方式，并赋予了人机协作过程中更高的安全保障，拓宽了协作机器人的应用边界，辐射难度更高、更复杂的场景，如医疗、航天航空等。

基于十多年的工业经验积累，大族机器人已经实现核心部件的自主可控，其中包括了行业门槛较高的伺服系统、直驱电机、光栅编码器、力矩传感器及机器人控制器等。

此外，大族机器人自主开发了 Neuron.OS 机器人操作系统，并为合作伙伴提供了开放的通用型平台，合作伙伴可通过开放的接口应用访问所有传感器及关节底层的数据，开发自己的智能机器人应用程序。

运用机器人技术，大族机器人不断地拓宽为人类服务的广度与深度，应用场景涵盖物料搬运、视觉检测、螺丝锁缚、码垛拆垛、打磨、涂胶、实训、诊疗等等，并广泛应用于 3C、机加工、半导体、汽车、卫浴、新消费、医疗、教育等众多行业领域。

未来，大族机器人将持续加大研发投入，推动人工智能、传感技术等前沿技术在机器人领域的应用落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。