6 月 25 日，同程艺龙与爱电竞酒店举行战略合作签约仪式。同程艺龙总裁办秘书长席丹丹、爱电竞酒店创始人袁阳作为双方代表签署了《战略合作协议》。此次签约，意味着爱电竞酒店将获得同程艺龙数千万元融资，品牌估值超亿元。

同程艺龙总裁办秘书长席丹丹表示：“同程艺龙将通过平台和技术优势深度赋能电竞酒店品牌，为爱电竞酒店的技术研发、产品运营和消费体验注入强劲动力，双方共同推进电竞酒店在中国的高速发展。”

爱电竞酒店创始人袁阳表示：“近年来，随着传统酒店品牌升级转型加速及电竞市场的蓬勃发展，电竞酒店也将迎来巨大的发展机遇。我们相信依托同程艺龙技术实力和平台优势，在品牌营销、场景运营、供应链、信息系统等方面进行全方位赋能，帮助酒店提高数字化、智能化水平以实现降本增效，同时为消费者提供更加舒适的入住体验。本次融得资金，将主要用于品牌形象升级、营销推广和门店扩张。”

爱电竞品牌成立于 2019 年，致力于将星级酒店管理与潮流市场电竞酒店相结合，主打 “电竞+酒店” 文化 IP，全方位满足电竞用户的独特需求，并于 2020 年与有戏电影酒店达成初步战略合作关系。目前，爱电竞品牌门店数量 80 余家，已覆盖至郑州、北京、广州、温州、潍坊、太原、乌鲁木齐等全国 27 个城市，已经成为电竞酒店行业领军品牌。

爱电竞酒店品牌创始人袁阳还表示：“爱电竞 ‘电竞赋能专业板块’，从品牌跨界合作、游戏赛事组织、陪玩平台搭建为爱电竞构筑了独有的行业壁垒。爱电竞酒店未来将重点以酒店为核心，加速拓展，围绕社交场景体验不断提升，深耕年轻市场，保障品质的同时，进一步深化品牌认知，为更多新生代消费者带来优质的沉浸体验，成为电竞酒店行业更具生命力、影响力的品牌。”