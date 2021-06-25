微软正式公布了下一代 PC 操作系统 Windows 11。

为生产力、创造力和易用性而重新设计

全新 Windows 更加现代化，整洁且美观。无论是全新的 “开始” 键和任务栏，还是每一种声音、字体和图标，这一切都经过精心设计。“开始” 键放在中心位置，凭借云和 Microsoft 365 的性能，“开始” 菜单会向你显示最近文档，无论你之前在哪个平台或设备上查看过，包括 Android 或 iOS 设备上浏览过的文档。

通过提供多个窗口的灵活性以及能够并行应用程序，Windows 一直致力于帮助用户随心所愿地完成任务。Windows 11 推出了全新的贴靠布局、贴靠群组和虚拟桌面功能，来帮助用户同时处理多个任务。你还可以为生活和工作单独创建虚拟桌面，并根据自己的喜好进行定制。

与关心的人快速建立联系

Windows 11 将基于 Microsoft Teams 技术的 Chat 整合到任务栏中。现在，无论是在 Windows、Android 或 iOS 平台，你都可以通过打字、聊天、语音或视频与所有的联系人，在任何地点、任何平台或设备上进行实时互联。如果与你沟通的人尚未下载该 Teams 应用，你也可以通过双向短信与他们联系。

更好的 Windows PC 游戏体验

Windows 11 能够充分释放系统硬件的潜力，让一些尖端的游戏技术为玩家所用：DirectX 12 Ultimate 可以在高帧率下给玩家带来激动人心的沉浸式画面体验；DirectStorage（直通存储）能够提供更快的加载时间和更精细的游戏世界；以及 Auto HDR 为玩家提供了更加宽广的色域和更生动的色彩，带来真正引人入胜的视觉享受。此外，Windows 11 支持任何你所喜爱的 PC 游戏配件和外设。通过 Xbox Game Pass for PC 或 Xbox Game Pass Ultimate，玩家可以随时访问超过百款 PC 游戏，以及其它不断加入的新游戏。

更快获取你所关心的信息

通过 Widgets 功能，Windows 11 能够让用户更加及时地了解所关心的新闻和信息。Widgets 是一项个性化提示功能，由 Microsoft Edge 浏览器驱动。用户可以直接在电脑桌面上开启一个与之类似的管理视图。当打开该个性化提示框后，它会像一片玻璃一样在屏幕上滑动，从而不对你的工作造成影响。而对于内容创作者和发行商来说，Widgets 则为他们在 Windows 中开辟了新的空间，供其创作个性化内容。

全新 Microsoft Store

全新的 Microsoft Store 可以让你探索应用程序和观看、创作、游戏、工作及学习相关的内容。重新打造的 Microsoft Store 速度更快，并采用了美观易用的全新设计。通过精选和集锦，用户可以更轻松地探索、发现所有内容，包括应用程序、游戏、视频节目、电影等。此外，第一方及第三方应用程序也加入到 Microsoft Store，如 Microsoft Teams、 Visual Studio、 Disney+、Adobe Creative Cloud、 Zoom 和 Canva。Microsoft Store 中的应用程序都已通过安全及家庭防护测试，用户可以放心下载。

同时，微软还首次将 Android 应用程序引入 Windows。今年晚些时候，用户将能够在 Microsoft Store 中找到 Android 应用程序，并可通过亚马逊应用商店下载。

更开放的生态系统

微软正在采取措施进一步开放 Microsoft Store，为创作者和开发者提供更多盈利的机会。该公司让开发者和独立软件开发商（ISVs）推出他们的应用程序，无论是 Win32 应用、Progressive Web App（PWA）、通用 Windows 应用程序（UWP）或任何其他应用框架。微软还宣布对收入分成政策进行渐进式改革，应用开发者可以将他们自己的商业模式引入到 Microsoft Store，并保留 100% 的收入，微软不收取任何费用。应用开发人员仍可沿用 85/15 的收益分成模式。

IT 部署更快速、更安全、更熟悉

对于 IT 部门来说，Windows 11 是在具有可靠稳定性、优质兼容性和熟悉的 Windows 10 基础之上开发的。现在，你可以像使用 Window 10 一样，去规划、准备以及部署 Windows 11。升级到 Windows 11 就和当初升级到 Windows 10 是一样的。当你将 Windows 11 安装到设备中，你现在所掌握的管理经验，比如 Microsoft Endpoint Manager、云配置服务、Windows Update for Business 和 Autopilot，同样适用于未来的环境。

微软承诺，用户可通过 App Assure（应用保证）让应用程序继续在 Windows 11 上运行。这项服务可帮助用户规模超过 150 人的客户解决任何应用问题，且无需额外费用。

Windows 11 从设计源头确保了安全性，采用新的内置安全技术，增加从芯片到云端的保护，同时实现生产力和新体验。Windows 11 提供了一个 “零信任安全防护模式” 的操作系统，来保护数据和跨设备访问。

从今年圣诞节期间开始，Windows 11 将为符合条件的 Windows 10 电脑提供免费升级，此间的全新电脑也已预装 Windows 11。免费升级将持续到 2022 年。微软将于下周开始通过 “Windows 预览体验计划”（Windows Insider Program）提供 Windows 11 的早期版本。