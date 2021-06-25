“体育+微醺” 运动街区品牌 PARTY KING 宣布完成数千万元人民币 A 轮融资，投资方为青松基金。

本轮融资是 PARTY KING 成立以来的首轮融资，将主要用于全国门店拓展及海外人才招募等。

PARTY KING 运动街区创办于 2018 年，迄今已在华东地区开设 6 家门店。其概念源自美国，整个街区主打 “体育+微醺” 模式，以运动街区为主体，同时提供美食、酒水、表演、赛事直播等内容，采用一票入场不限时收费模式，打造年轻人一站式社交运动娱乐场所。

2018 年 7 月，PARTY KING 首家门店在上海开业，面积达 2000㎡。随后，PARTY KING 又相继在常州、宁波等地区开设 5 家线下门店，单店平均面积约 2000-3000㎡。

在运动品类上，PARTY KING 选择了准入门槛较低的项目，如保龄球、桌球、射箭、壁球、桌游、飞镖等；同时将餐饮场景设定为小酒馆模式，提供烧烤、西餐、酒水等美食，营造年轻态的社交氛围。

在门店设计上，PARTY KING 采用了中国年轻人更偏爱的网红 ins 风、工业风。

据悉，PARTY KING 会根据数据和用户反馈定期进行自我更新和迭代，比如最新开业的两家门店均增设了复古溜冰和密室两种极具社交互动属性的项目；常州文化广场店则增加了气步枪模拟射击、冰壶等奥运会项目，同时加入了攻防箭、真人镭射战场等交互型高的项目。

为强化门店的社交属性，PARTY KING 还增设了鸡尾酒派对、主题派对、PS4 街机比赛、狼人杀大赛、单身派对等，以助于快速拉近陌生人之间的距离。基于 “社交” 模式，PARTY KING 还发展成为最适合团建的场景之一，除团体运动外，更设有团建专属菜单，满足客户的定制需求。

本轮融资后，PARTY KING 将采用 “直营+联营” 的模式扩张，计划未来 3 年内进驻 20 个核心城市开设 50 家门店；同时计划引进海外高阶人才共同升级 PARTY KING 未来门店，希望将二次入店率从 20% 提升至 50% 左右。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。