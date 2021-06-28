近日，中国袋泡茶品牌 CHALI 茶里（以下简称茶里）完成新一轮数亿元融资，由 GGV 纪源资本领投，B 轮领投方碧桂园创投持续加注，新浪微博、老股东易凯资本跟投。易凯资本在本次交易中担任了茶里的独家财务顾问。

茶里创立于 2013 年 8 月，核心产品是高端原叶袋泡茶，近两年已完成全渠道布局。目前茶里的产品在线上全网销售；茶里的产品在线下已进驻洲际、万豪等 7000 多家高级酒店和星级酒店、5000 多家企业的茶水间、2000 多家连锁餐饮，还进驻了 OLE、盒马、名创优品等连锁新零售，并围绕大湾区开设了三家直营品牌零售体验店。

除了袋泡茶口味不断丰富，从去年开始，茶里还推出了诸如奶茶棒、晚安茶等网红产品，今年欢聚日，茶里首次推出了山河锦绣 12 款春茶、夏日新品胶原蛋白茶冻、超即溶果茶块、冰果茶萃浓缩液、冷泡茶系列等新品。

据了解，本轮融资将会用于加快供应链茶叶深加工技术创新以及品牌建设。茶里南沙总部基地目标打造茶产业研究中心和精加工深加工生产制造中心，将三位一体地涵盖全自动化生产中心、研发中心、国际茶学院，日前一期工程已于 6 月 23 日完成封顶，并将在今年 9 月正式投产。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。