近日，华为携手中国移动四川成都分公司在天府国际机场部署 5G 分布式 Massive MIMO 技术，打造全国首个泛在千兆体验 5G 机场。当前实测航站楼出发大厅值机岛区域多点位用户体验速率超 1Gbps，相比普通 5G 网络，单用户平均体验速率提升 26% 以上，单用户峰值速率可达 1.25Gbps；同时在多用户使用 5G 网络时，分布式 Massive MIMO 能有效提升网络容量，用户体验速率也将明显提升。无论是普通旅客出行还是机场 5G 智慧出行应用业务，均能获得稳定的超高速移动网络体验。

成都天府国际机场是成都市第二座新建设机场，是 4F 级国际机场、国际航空枢纽、丝绸之路经济带中等级最高的航空港之一。天府国际机场有 2 座航站楼，建筑面积共 71.96 万平方米，可满足年旅客吞吐量 4000 万人次、货邮吞吐量 70 万吨、飞机起降 32 万架次的使用需求。对于乘坐飞机出行的旅客，通常在机场需停留较长时间，5G 网络将会陪伴旅客观看视频、聊天、新闻等，无处不在的超高速网络体验将成为乘客的核心需求；同时各大航空公司在陆续推出基于 5G 网络的智慧出行应用，如 VIP 客户识别，行李跟踪、AR 地图导航等，进一步为乘客出行带来更大便利。

本次成都移动采用华为室内数字化小基站设备，开通 5G 分布式 Massive MIMO 软件功能，在各业务场景均能获得高速体验。分布式 Massive MIMO 是支撑 5G 泛在千兆网络的关键技术，该技术是将 5G 室外的 Massive MIMO 技术创新性引入到室内分布式架构上，打造成室内分布式的 Massive MIMO，并且进一步联合波束赋形和多用户 MIMO 等关键技术实现 5G 网络容量与体验的双提升。从用户体验角度，分布式 Massive MIMO 可以有效提升用户信号质量，避免多小区组网下引入的同频干扰问题，使得在 5G 信号覆盖区域内均可达到高速率、高体验。