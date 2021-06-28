近日，高值耗材研发生产企业乐奥医疗宣布完成逾亿元新一轮融资，由中金资本旗下中金启辰基金和山蓝资本投资。本轮资金将用于外周血管创新产品的临床和消化内镜介入高值耗材的市场营销。

乐奥医疗成立于 2011 年，是一家布局外周血管介入、消化内镜介入及呼吸内镜介入器械三大领域的高新技术企业。其布局产品包括外周血管介入领域的外周动脉和静脉治疗用球囊、药物球囊、支架、药物支架和外周静脉取栓装置等系列产品，消化内镜介入治疗高值耗材领域的 ERCP 和 ESD 全线系列产品，及呼吸内镜介入领域的治疗器械等。

目前，乐奥医疗已构建金属支架技术平台、球囊导管高分子技术平台、载药技术平台和有源器械技术平台。依托这些技术平台，乐奥医疗旗下产品的所有关键部件均可实现自研自产。另外，乐奥医疗结合医工结合模式及技术平台，依托其创新研发能力，目前已开发出 6 款全球首创产品。

乐奥医疗研发的外周取栓装置针对外周血栓清除难题，采用全球首创的独特设计，无需专用设备和溶栓剂，采用微创腔内介入术式，清除急性和亚急性的深静脉血栓。此创新使外周取栓手术更下沉至基层医院，将大幅提升外周取栓手术的渗透率。

乐奥医疗表示：“公司依托技术平台确立了跨领域、跨范围的战略发展路径，产品研发不拘于单一产品或单项技术，而是跨越多学科、多技术种类，以同心化及水平化发展战略布局产品线。例如，乐奥医疗最初切入消化内镜介入领域的 ERCP 产品线，以同心化发展战略全面布局了 ESD、EMR 产品线，又以水平化发展战略布局外周血管介入领域及呼吸内镜介入领域。” 所有战略布局都是以为医生提供全面解决方案为出发点，在 ERCP、ESD 等需要多器械的手术中，每一条产品线都围绕着为医生提供全套手术器械展开研发，同时乐奥医疗可依托其技术平台研发、生产出相关领域的不同产品，并实现创新和突破。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。