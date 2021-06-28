近日，北京寓乐世界教育科技有限公司（简称：寓乐世界）宣布完成 D 轮融资，本轮投资方为源慧资本、道明投资、浩华益达、宁波工投等基金。

成立于 2013 年的寓乐世界，经过业务板块拓展和核心子品牌建立，于 2021 年初正式推出集团总品牌寓乐世界，旗下子品牌包含：K12 科创教育品牌寓乐湾、数字化人才培养品牌神经猿、数字化产业服务品牌科乐园。

此次 D 轮融资之前，寓乐世界已完成数轮融资，历次投资方包括新东方、中文在线产业基金、华和资本、沨华资本、鉴睿资本、北京瑞鑫资管等多家上市公司及 VC 基金战略投资企业。

寓乐世界在成立之初一直以寓乐湾作为主品牌，主要从事 K12 青少年科创教育板块。截至目前，寓乐湾已服务 7600 多所公立学校、为 300 多万中小学生提供了各类科创教育教学产品及服务，并在加拿大、新加坡、马来西亚设立分公司。

2019 年，寓乐世界将业务拓展目标锁定在职业教育赛道。该年年初，寓乐世界收购酷米科技，成立西安研发中心，强化自身研发能力，并自主完成适合职教阶段教学应用功能的人工智能芯片模组开发。

同年年底，该公司组建高教职教领域数字化人才培养品牌神经猿，着力拓展职业教育板块。神经猿团队利用 2020 年上半年潜心开发面向人工智能、数据科学和工业互联网三大专业方向的教学平台、实训平台、智能 PBL 实验套组（图像识别、声音识别、iOT 物联网、工业流水线）平台、课程、实验室等一整套产品体系。

寓乐世界在数字化人才培养品牌神经猿之外，还成立了数字化产业服务品牌科乐园，在面向院校方的教育科技板块之外，布局开辟面向企业方和消费市场的智能科技板块。

教育科技方面，寓乐世界针对整个 K16 阶段教学需求，提供人工智能、信息技术、科创类产品、平台及教学内容和服务供给；针对企业用人需求，提供技术人才定制化培养解决方案。这两部分业务共同构成寓乐世界教育科技板块。

智能科技方面，业务同样分两部分：首先，公司成立的数字化产业服务品牌科乐园，着眼人才培养产业链最终环节——产业服务需求，携手各地地方政府及产业园区共同合作建设大数据服务中心，并以各地大数据服务中心为就业承接载体，吸纳公司与当地院校合作培养的人才上岗就业，为第三方企业提供数据处理服务。

截至目前，科乐园已在新疆和田地区、甘肃酒泉、天津、武汉、重庆等地建立起直营或合作运营大数据服务中心，并为百度、字节跳动、阿里、便利蜂、小米等企业提供采集、标注、挖掘、清洗、审核等数据处理服务。寓乐世界表示，未来三年，其与科乐园团队将携手全国更多产业园区落地数据服务项目合作，并可承载上万名技能人才在岗就业。

其次，寓乐世界积极拓展自研产品功能使用场景。该公司所研发人工智能系列产品功能，不仅可供应 B 端学校教学需求，也被开发成教玩具满足 C 端家庭市场需求；与此同时，自研 AI 自识别垃圾分类系统和智能充电桩平台系统等智能工具系统，部分已在宁波等地试点地区顺利落地，并将推广至全国各地企业和产业园区落地应用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。