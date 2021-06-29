国内居家医疗照护服务机构——福寿康于近日宣布完成由红杉资本中国基金领投的数亿元 B+轮融资，百榕资本担任本轮财务顾问，这是继去年 12 月启明创投领投数千万美元融资后获得的又一笔新融资。

福寿康表示，本轮融资将继续用于其居家医护康养服务体系在全国范围的规模化推广、信息智能中台建设，以及创新服务体系搭建。

作为居家医疗照护服务机构，福寿康建立完善的 “医疗护理站+社区照护中心+养老院” 的服务网络体系，以护理站为核心辐射周边社区街道，打通居家、社区、医院、养老院的全闭环服务场景，为老人提供全方位医疗护理服务；是国内唯一能够为健全自理老人、半失能老人、全失能老人、疾病期老人及失智老人提供专业日常照护、医疗护理、专科护理、特需护理、康复指导及专业认知症照护的一站式闭环服务平台。

该公司已在全国范围内建立 200 余家医疗护理站及照护中心，业务网络覆盖国内 36 个核心城市，每年为近 10 万老人提供超过 1500 万次照护服务。

对于本轮融资成功，福寿康创始人张军表示：“福寿康经过 10 年创业，已形成了一套自有的、完善的、精细化专业服务体系。凭借这套体系，外加我们训练有素、经验丰富的 6000 名专业的医疗照护人员队伍，以及日渐成熟并释放效能的数字化、智能化平台建设，使福寿康近年来，在上海获得领先优势之后，也迅速在全国范围内取得了布局拓展和服务口碑的领先优势。我们致力于推动中国居家医疗照护行业的不断发展，为数以亿计的中国老年人口带去便捷、优质的服务。我们欣喜地看到，越来越多的中国二三四线的老年人，也能够享有和上海、北京一样的优质居家照护服务，过上更美好的晚年生活。感谢红杉资本对福寿康的认可，我们将使命必达，以不懈的努力，为老龄化的中国贡献更大力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。