近日，世界移动通信大会（MWC2021）在巴塞罗那召开，面向 “1+N”5G 目标网，华为发布了系列化 5G 产品与解决方案，通过多个业界创新，将多天线技术带入每个频段、每个场景，帮助运营商建设最领先的 5G 网络。

1 业界唯一 400MHz 超宽带 64T64R Massive MIMO

得益于超宽带射频和功放技术以及算法创新，华为推出业界唯一同时支持 400MHz 超宽带和 64T64R 的 Massive MIMO 新产品。新产品覆盖 C-band 全频段，一个模块就可以把运营商的多段频谱利用起来，为运营商节省了部署所需的设备数量。在多家运营商共建共享场景，400MHz 带宽 64T64R Massive MIMO 兼顾带宽和容量，一方面可以解决单一运营商频谱带宽不足的问题，提高用户体验，另一方面相比于多家独立部署大大减少天面空间占用，降低站点能耗。

2 业界最轻 64T64R Massive MIMO，重量低至 19 千克

基站的轻量化，不仅便于安装，还能降低对天面的要求，从而减少网络建设成本。本次华为发布业界最轻 64T64R Massive MIMO，单个模块重量仅 19kg。通过持续对 Massive MIMO 的系统工程创新，华为 64T 新产品在确保性能的同时，可以实现单人安装、单手搬运，大大提升了运营商的网络建设效率。

3 业界唯一 64T A+P 解决方案 BladeAAU Pro

针对全球大多数运营商都面临天面空间不足问题，华为 BladeAAU 凭借首创有源天线+无源天线一体化的设计，成为单抱杆场景下运营商的建网首选。在瑞士，BladeAAU 降低运营商站址获取难度，助力运营商 5G 快速部署；在中国，通过 BladeAAU 实现 5G 挂高提升，增加覆盖，提升用户 5G 体验。通过持续创新，华为最新发布的 BladeAAU Pro，是业界唯一 64T A+P 解决方案：有源天线部分的通道数从 32 升级至 64 通道，支持 320W 200MHz 的配置，满足更高容量场景；无源天线部分频段接口进一步升级，2L6H 实现 Sub-3GHz 全频段覆盖。

4 业界唯一低三频合一、中三频合一 BladeRRU Pro

Sub-3G 碎片化的多频段如何高效建网，是全球各大运营商面临的共同挑战。传统方式为每个频段独立配置射频模块，会造成天面空间不足、站点获取难、部署和维护成本高等问题。华为发布的 BladeRRU Pro，在业界首次实现低三频合一、中三频合一，将 FDD 全频段部署所需要的 RRU 数量减少 2/3，提升多频投资效率。其中低三频合一方案已经在多个国家开始商用部署。华为配套推出的 SingleCell 软件方案，实现中低频一体化协同调度，让更多的资源服务于低频边缘用户，根据多个局点规模商用显示，低频用户平均体验提升接近一倍。

5 业界唯一可商用 FDD Massive MIMO

Massive MIMO 在 TDD 频段大规模商用，支撑 5G 网络提供极致体验和极致容量。但是 FDD Massive MIMO 一直面临设备尺寸、重量、系统性能等挑战。为了满足部分 TDD 大带宽获取困难或容量重载的市场需求，华为创新 Meta 超材料阵子设计和超小型 PIM-Free 滤波器技术，推出了业界首款可商用 FDD Massive MIMO。华为 FDD Massive MIMO 幅面宽度小于 500mm，工程规格达到与 TDD Massive MIMO 相当；性能上大幅提升小区容量至 4T4R 网络的 5~6 倍，覆盖对齐 Sub1G 深度覆盖。

华为无线产品线总裁杨超斌表示，“华为发布的 5G 系列化产品与解决方案，目标是将多天线技术带入每个场景、每个频段。多个业界 ‘唯一’ 的创新，帮助运营商进行高效的 5G 建设，为用户提供最极致的 5G 体验。华为将与全球客户一起创新不止，共赢 5G 未来。”