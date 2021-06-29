近日，TUV 南德意志集团（以下简称 “TUV 南德”）与锂离子电池研发制造企业——宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 “宁德时代”）签署战略合作协议。双方就海外市场合规性，安全生产风险评估，供应链管理，电池产品安全，以及可持续发展等方面达成共识。

双方的合作始于产品认证，而后发展到安全风险评估、供应链管理和海外建厂等方面。在过去的合作中，宁德时代认可 TUV 南德的技术和服务，也希望通过此次战略合作协议的签署，加深双方的理解，深入双方的合作。

宁德时代集团总裁周佳表示：“宁德时代是个年轻且以技术为核心的企业，TUV 南德是有着悠久历史和技术沉淀的企业。宁德时代一直都关注科技与安全的协调发展，这与 TUV 南德的理念是一致的。希望双方通过全方面的战略合作，发挥双方在各自领域的优势，展开长期稳定的战略合作。”

TUV 南德管理委员会成员兼全球首席运营官 Ishan Palit 先生表示：“宁德时代与 TUV 南德合作多年，涉及风险评估、供应商管理、工厂安全与优化、电池测试与认证、功能安全、制造与施工管理、质量管理、人员培训等多方面。作为宁德时代的战略合作伙伴，TUV 南德将竭力提供更新更全面的服务，规避潜在风险，一同为全球新能源稳固并安全地发展而努力。”