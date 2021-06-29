数字化客户与销售管理 SaaS 服务商「销帮帮 CRM」近日正式完成 5000 万元 B 轮融资，由同创伟业领投，云曦一号基金跟投，光璞资本担任本轮融资财务顾问。此前，销帮帮已获得金沙江创投独家 4000 万元 A 轮融资。

销帮帮创始人兼 CEO 戴宏伟表示，本轮融资将重点用于技术研发、市场品牌、全国销售与服务网络建设等方向。

销帮帮创立于 2015 年，致力于用创新的移动化、云计算与智能化技术，助力企业实现客户全生命周期与销售过程数字化管理，帮助企业实现增长。公司总部位于杭州，现已在全国设立了北京、上海、深圳 3 个分公司，并在广州、成都、武汉、南京、郑州、西安等各区域中心城市设有本地化营销与服务中心。

销帮帮已服务了超过 30 个行业，300000 家企业，这些企业通过销帮帮实现了数字化销售管理，业绩得以快速增长。标杆客户有企查查、哈啰出行、志邦家居、街电、正泰电器等。

销帮帮创始人兼 CEO 戴宏伟表示：“在过去的几年，尤其是疫情之后，数字化新基建正在迅速推进，销帮帮非常有幸跻身于这波澜壮阔的数字化变革之中。基于团队对客户与业务数字化的深刻研究和应用以及对中国企业数字化的痛点与现状的深刻了解，销帮帮深入研发，推出了具有强大而灵活的 “PaaS+BI+低代码+Open API” 为架构，实现售前、售中、售后一体的 CRM（客户关系管理系统），全面满足中大型企业的个性化需求，实现敏捷交付，随时响应市场与业务的变化。”

对于公司未来规划，戴宏伟表示：“公司将重点投入 AI 智能化技术在 CRM 各场景的研究和应用；在未来 1-2 年继续夯实 PaaS 与低代码的技术底座，并形成营销服务一体化的产品矩阵，同时，做好全国的服务网络建设，更好的响应与服务中大型企业的客户数字化需求。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。