一站式国际物流在线服务平台「运去哪」宣布获得中信资本领投，襄禾资本和老股东跟投的新一轮融资，D1 轮累计融资额达 1.5 亿美元，华兴资本担任独家财务顾问。

截至目前，运去哪已累计完成多轮融资，总融资金额超过了 3 亿美元。投资方包括 Coatue、红杉中国、DCM、源码资本、招商局创投、中信资本、襄禾资本、住友商事亚洲资本等国内外投资机构。

运去哪目前已在美国、墨西哥、巴西、日本、越南、泰国、新加坡、马来西亚等多国建立海外分公司，并将在接下来的 1-2 年内，在全球 10-20 个区域建立海外分公司。

作为一站式国际物流在线服务平台，运去哪可提供海运整箱、海运拼箱、空运、铁运、拖车、报关、仓库内装、货运保险、散杂货运输、目的港服务等在内的国际物流综合服务，并与中远海运集运、马士基航运、以星等众多船公司、物流集团达成战略合作，推出集运头等舱、空运头等舱等一系列创新型产品。

在国际物流数字化新技术应用方面，运去哪将进一步加强区块链、大数据等技术在国际物流领域的应用，打造价格预测、舱位预测等新功能，帮助企业更好的进行跨境物流决策与管理

在数字化技术层面，运去哪通过技术方式对接各类运输资源，实现快速在线预订国际物流运输服务，并打通相关数据节点，追踪每票货物的运输进展。

同时，运去哪构建了国际物流智能操作系统，将国际物流履约流程中原有的人工操作模型改造为基于 “邮件识别+OCR+NLP+RPA+行业知识图谱” 等技术手段的自动化操作模型，从而提升操作效率数十倍，显著降低出错率。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。