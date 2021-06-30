电动汽车企业生产电池驱动的产品，只是走向绿色的第一步，现在他们开始意识到，必须对传统汽车行业的整个供应链进行革新，才能真正实现碳中和。而且，这个方向不仅仅得到了新造车势力的认同，传统的汽车巨头也开始朝着这个方向努力。

Polestar 已与区块链提供商 Circulor 建立了战略合作伙伴关系。伙伴关系的一个要素是跟踪整个供应链中的二氧化碳当量。这旨在帮助实现 Polestar 的 2030 年之前实现碳中和汽车的目标。

Circulor 帮助公司建立更可持续的供应链，并与区块链技术一起跟踪物料。Polestar 说，这也有助于确保用于制造电池的材料来自为其选择的确切的矿山或回收设施。

Polestar 2 中已经使用了区块链技术来确保电池中钴的可追溯性。合作伙伴关系的另一部分是跟踪称为 CO2e 的 CO2 当量。以此，Polestar 希望能够向客户显示在生产过程中每个工厂产生的排放，以及供应商通过供应链承担的排放。在此过程中，将为原材料创建一个 “数字双胞胎”，然后在整个供应链中跟踪该原材料，这样，还应该可以记录跨不同工作步骤的 “就像一条红线” 的路径。来自数据库的通用排放数据也被链接用于二氧化碳追踪。

“对于 Polestar，关心道德和环境是一个关键问题，” Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 说。“这种前所未有的跟踪水平意味着 Polestar 正在其供应链中推广可持续发展和道德规范，并为消费者提供更大的透明度。”

Fisker 表示，它的目标是到 2027 年生产一种气候中立的车辆。根据 2021 年 5 月 6 日宣布的环境、社会和治理（ESG）战略，Fisker 不会为实现这一目标而购买抵消。该公司寻求在产品中仅使用气候中立材料，仅使用气候中立服务来支持业务。

“我们计划为自己设定一个雄心勃勃的目标：到 2027 年生产一种气候中立的交通工具，从而从根本上搅动交通行业。” 菲斯克董事长兼首席执行官亨里克·菲斯克说：“我们将人和地球置于我们使命的前沿，确保所有人有一个更清洁的未来。”“该公司认识到在不产生温室气体排放的情况下生产和交付产品的挑战。供应商和物流合作伙伴的供应链可能包含抵消，以实现气候中和。”

为了了解其产品对环境的真正影响，实现一种气候中立的车辆，菲斯克将不断分析、研究、测量和创新车辆生命周期的所有五个阶段。这些包括采购、制造、物流、使用阶段和报废回收和再利用。

增强这一努力的是该公司的专有产品开发系统，称为 Fisker-Flexible Platform Adaptive Design（FF-PAD），该系统推动了产品开发关键领域的持续改进。这些措施包括尽量减少材料清单（BOM），与成品供应商一起开发无排放产品，最大限度地使用铁路和电力运输，以及降低回收中的燃烧和能源强度。菲斯克正在与制造合作伙伴 Magna 和富士康密切合作，以支持这一举措。

他补充说：“随着 Fisker 开发无排放产品，该公司将通过采购回收材料和再制造的部件来努力促进循环经济——并努力利用 100% 可再生能源的公共充电点。”“我们将优先考虑做出实现气候中立承诺的合作伙伴。我们已经部署了跨公司团队，专注于从具有碳中性承诺的公司采购气候阳性材料和关键部件，如铝、钢铁、电子产品和锂离子电池。”

同时，奥迪希望成为碳中和流动性的供应商。为了实现这一目标，该公司正在与能源供应商合作，支持可再生能源的扩张。目标是与这些不同的合作伙伴合作，到 2025 年在欧洲各国建设新的风能和太阳能农场，预计这些农场将共同产生约 5 太瓦小时的额外绿色电力。这相当于大约 250 台新风力涡轮机的装机容量。目的是随着电动汽车比例的增加，合作伙伴从可再生能源发电的比例增加。第一个项目是德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州的一个太阳能公园，正在与德国公用事业公司 RWE 合作开发。该工厂将于 2022 年投入使用，总容量为 1.7 亿千瓦小时。它包括近 42 万块太阳能电池板，将成为德国最大的独立太阳能公园之一。后续项目将很快跟进。

今年 3 月，宝马集团首次将可持续发展报告与企业财报合并公布，也是业内首次把碳减排方面的进展公开透明化。这种可以衡量的目标，就是对碳减排进行数字化管理的结果。宝马已把可持续发展定位为中国战略的核心，并且布其在中国的可持续发展目标及相应的落地举措。

目前，宝马各部门已实现了 400 多项 AI 技术的应用，正是基于技术创新推动的绿色转型、产业链上下游和协作，和科学直观的数字化管理，宝马集团提出了「到 2030 年，单车全生命周期的平均二氧化碳排放量较 2019 年降低三分之一」的具体目标，计划到 2030 年，将供应链环节减排 20%；在生产流程减排 80%；同时加速电动化转型，在车辆使用环节减排 40%。

技术创新是低碳发展的重要保障，来自新能源、新基建、智能化、数字化等重点领域的技术创新正推动着汽车行业的绿色转型。宝马认为，真正的绿色产品是创新技术和品牌价值的体现，而可持续理念贯穿从设计、选材、生产、使用和回收的产品全生命周期。以即将上市的创新 BMW iX 为例，它由水力发电生产而来，其内饰采用了大量再生材料，整车 95% 的部分都可以被回收。

除了新产品外，宝马及合作伙伴还将为用户提供更加数字化、可持续性的服务体验。在充电基础设施的建设上，目前宝马为消费者提供公共充电、私人充电、专属充电和数字化充电服务，今年计划与特来电等充电合作伙伴将公共充电柱总数扩展到 36 万根，包括 15 万根快速充电柱。客户可通过 My BMW APP 查找充电桩、充电以及支付，开启便捷绿色出行。此外，宝马正与国网电动合作打造公共绿色充电站，未来 BMW 车主在国网认证的绿色充电站充电，将获得绿电认证，让消费者实现新能源车充清洁绿电。