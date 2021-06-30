6 月 29 日，重庆市先进区块链研究院成立仪式暨示范项目发布会在重庆渝中召开。会上，中共重庆市委网络安全和信息化委员会办公室主任文天平，中共重庆市渝中区委副书记、区人民政府区长左永祥，重庆市科学技术研究院党委书记何平，重庆市大数据应用发展管理局副局长景根元，趣链科技首席执行官、重庆市先进区块链研究院院长李伟等领导共同为 “重庆市先进区块链研究院”（以下简称 “研究院”）揭牌，标志着重庆区块链技术与产业发展迈向全新阶段。

研究院由重庆市渝中区人民政府、重庆市科学技术研究院、重庆趣链数字科技有限公司共同建设，面向国家科技前沿和成渝双城应用需求，开展区块链技术创新、人才培养、产业应用等工作。基于趣链科技区块链底层技术，研究院推出了成渝双城经济圈发展重要 “增长极”——重庆区块链开放服务平台，为政府职能部门、社会单位和开发者提供极速部署联盟链、可视化运维管理联盟链、免费的公共联盟链、规范的智能合约研发工具和高效安全的智能合约审计等区块链开放服务。为推动重庆区块链开放服务平台更好赋能成渝双城数字经济发展，研究院与重庆市住房公积金中心、中国建设银行、重庆市博物馆协会、重庆趣链数字科技有限公司、重庆华恒云创科技有限公司、厚齐（重庆）数字技术有限公司等单位进行了示范应用集中签约。

目前，重庆区块链开放服务平台已搭建了 “公积金信息共享联盟链”、“信盟链”、“文博链”、“大宗商品交易监管平台”、“智信电梯安全链” 等服务应用，在公积金共享、信用金融、文博藏品等多个场景构建区块链基础设施，助力打造成渝双城区块链产业生态。

趣链科技首席执行官、重庆市先进区块链研究院院长李伟接受重庆电视台采访时指出，“重庆区块链开放服务平台牢牢把握发展大势，主动拥抱数字变革，以数字产业化、产业数字化为主线，以激活数据要素潜能为重点，以数字新型基础设施为支撑，助力成渝双城经济圈按下 ‘快进键’，为谱写全面建设社会主义现代化强国成渝篇章、描绘好新时代成渝发展新画卷提供强大动力”。