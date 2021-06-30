美国东部时间 6 月 29 日，线上生鲜零售平台叮咚买菜正式登陆纽约证券交易所。叮咚买菜（NYSE: DDL）发行价 23.5 美元/ADS，开盘报 28 美元，较发行价上涨 19.1%。截止收盘，叮咚买菜股价报 23.51 美元与发行价持平，微涨 0.04%，按收盘价计算市值 55.41 亿美元。

叮咚买菜自 2017 年 5 月起步于上海，主打前置仓生鲜电商模式，前置仓建立在离消费者最近的地方，辐射周边 1-3 公里区域。截至到 2021 年 3 月 31 日，叮咚买菜在全国 29 个城市建立了 950 多个网格点。目前叮咚买菜每天交付近 100 万份订单，目标是在 30 分钟内将订单交付给用户。

招股书显示，2018 年至 2020 年，叮咚买菜的 GMV 从 7.42 亿元以 319.2% 的复合年增长率增至 130.32 亿元。根据灼识咨询的统计数据，这一增速为国内前五大即时电商之首，同时远高于同期行业平均 114.6% 的复合增速。

借助数字化工具，叮咚买菜建立了智慧供应链系统，贯穿用户下单、基地采购、分选大仓和前置仓配送全链路，有效提高了物流运营效率和用户的体验。并通过对中国传统农业供应链进行现代化改造，赋能上游农场和供应商，使其生产更高效、更贴合实际需求。

在此前接受媒体采访时，叮咚买菜创始人兼 CEO 梁昌霖表示：“生鲜数字化是生鲜电商的基础设施，也是叮咚买菜一直聚焦的重点课题。叮咚买菜正加大投入自主研发智能生鲜供应链系统，推动传统生鲜供应链的数字化转型，进一步赋能上游农业。”