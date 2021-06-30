我们很荣幸地宣布，亚太地区创新创业生态的盛举、第二届 ORIGIN 创新奖现已开放提名。作为本次活动的主办方，动点国际（TechNode Global）希望通过这一活动发掘在科技创新方面取得突破性进展或者推进亚太科技创新领域发展的初创公司，让创新创业精神继续被人们所赞颂。

您可通过点击此链接或访问网站 technode.global/origin/innovation-awards 来提交 ORIGIN 创新奖的提名名单， 提名日期截止至 2021 年 8 月 31 日。

在本次的创业公司奖项大类中，我们希望让那些能够提供颠覆性解决方案的创业公司登上舞台中心。如我们所见，这些企业在业务运作方面或者面对现实问题时往往能有独树一帜的表现。

2020 年的首届 ORIGIN 创新奖中，可以看到一些如 Intrepid（电子商务）、Ottodot（教育科技）、CloudTheatre（媒体和娱乐业）、Avant Meats（食品和农业技术）等在内的优秀初创公司从众多提名公司中脱颖而出，而他们本身也在自身所属行业领域中起到了突出影响。

您可于此观看阅读首届 ORIGIN 创新奖的获奖者名单（亦可访问此链接：https://cn.technode.com/post/2020-11-19/origin-innovation-awards-2020-winners/）。

今年，我们把 ORIGIN 创新奖定为 “ 开启创新的无限可能（Unlocking Limitless Possibilities for Innovation）”，并为创业公司奖项精心设置了 9 个小类，希望在这段充满不确定性的时期为其中的企业提供鼓励。现在，仍有许多国家尚未摆脱疫情的影响，而这些企业也始终在通过自身的力量积极面对。

我们热烈欢迎以下九个新兴科技类别的初创公司提交提名申请，这些类别分别为：

人工智能

金融科技&监管科技

绿色科技&可持续科技

食品&农业

电子商务

软件即服务（SaaS）

教育科技

医疗科技&医药科技

游戏&电竞

如何参与

所有提名都接受自荐和他人推荐。我们在每个类别中寻找符合以下标准的优秀创新者。

创业公司类别的入选标准

被提名企业必须是在亚太地区的公司或在亚太地区运营的公司。

被提名企业应具有商业化产品。

被提名企业融资不应超过 B 轮（即企业应在种子轮资到 B 轮融资区间）

奖项时间安排

提名期：2021 年 6 月 15 日 – 8 月 31 日

专业评审及公开投票：9 月 1 日 – 10 月 31 日

ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新奖：2021 年 11 月至 2021 年 12 月

有关 ORIGIN 创新奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/innovation-awards