6 月 29 日，中信建投发布盘后公告，宣布中信建投证券与腾讯签署战略合作协议。双方将积极推进在金融科技平台建设、技术创新、渠道运营、资本运作、品牌塑造等方面的深度合作，携手向个人、企业及机构客户提供更快、更好、更全面的产品和专业服务。

根据协议，双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升中信建投证券云原生、大数据技术与证券业务相结合的创新能力。

双方将以打造行业内首个全业务场景云原生数字化转型标杆为目标，探讨在行业合规框架下重点推进云原生技术混合云架构、大数据、人工智能、生物识别、音视频、小程序以及权益等各领域深度合作，支撑中信建投证券打造行业领先的技术体系。腾讯将基于云计算技术优势和金融云实施经验，协助中信建投构建更为灵活、更为安全的混合云架构，探索证券系统云化路径，推进新一代信息技术与业务融合创新，助力中信建投证券实现科技能力升级和业务发展提速。

同时，双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。